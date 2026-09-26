وزیر علوم: دانشجویان عراقی به زودی بازخواهند گشت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مشکلاتی که اخیراً با شیطنت آمریکایی‌ها برای رفت‌وآمد بین ایران و عراق به وجود آمده، به‌زودی حل خواهد شد و دانشجویان عراقی به‌زودی به محل تحصیلشان در دانشگاه‌های ایران باز می‌گردند.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف در حاشیه دیدار با یاسر عبدالزهرا الحجاج سفیر جمهوری عراق در ایران با اشاره به حضور پرشمار دانشجویان عراقی در کشور اظهار داشت: در زمان حاضر بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد فضای منفی علیه روابط علمی دو کشور ایران و عراق افزود: گاهی دشمنان ما واقعاً شیطنت می‌کنند و می‌خواهند فضا را برای دانشجوی عراقی ناامن جلوه دهند؛ در حالی که ملت ایران مهمان‌نواز هستند.

وزیر علوم با ابراز خرسندی از گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی تصریح کرد: ما خوشبختیم از اینکه در ارتقای آموزش، پژوهش و فناوری عراق سهیم باشیم و آمادگی داریم تبادل استاد و دانشجو داشته باشیم و دوره‌های ارتقا و توانمندسازی مشترک برای استادان و دانشجویان یکدیگر برگزار کنیم.

سیمایی همچنین در خصوص موانع ترددی اخیر خاطرنشان کرد: مشکلاتی که اخیراً با شیطنت آمریکایی‌ها برای رفت‌وآمد بین ایران و عراق به وجود آمده، به‌زودی حل خواهد شد و دانشجویان عراقی به‌زودی به محل تحصیلشان در دانشگاه‌های ایران بازخواهند گشت.