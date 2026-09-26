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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷
سیاست » اخبار کلی

امیر معتمد: همه عرصه‌ها میدان نبرد است

امیر جعفر معتمد معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: خدمت سربازی مقدس است و خریدار آن خداوند متعال است؛ دشمن می‌خواهد ارزش سربازی را در بین جوانان کوچک کند.

جوان آنلاین: امیر جعفر معتمد معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مراسم روز سرباز که صبح امروز (شنبه) در سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) برگزار شد، اظهار داشت: تلاش شهیدان نصیرزاده و مظفری نیا در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی بود.

به گزارش مهر، امیر معتمدی ادامه دهد: انقلاب اسلامی با ایثار همین شهدای عزیز به پیروزی رسید و ما امروز افتخار می‌کنیم که در مسیر آنان گام برمی‌داریم.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید انقلاب که «همه روزهای سال روز سرباز است»، افزود: این پیام بزرگی است؛ یعنی همه ملت در همه حال باید برای کشورشان سربازی کنند. امروز عرصه نبرد مرز نمی‌شناسد و خیابان، خانه، فضای مجازی، اقتصاد، سیاست و دیپلماسی همه عرصه نبرد هستند.

امیر معتمدی با تأکید بر معنای والای سربازی در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خدمت سربازی تنها پوشیدن یونیفرم و گذراندن دو سال خدمت سربازی نیست؛ بلکه دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، جان و ناموس مردم است. این خدمت افتخاری بزرگ است و خریدار آن خداوند متعال است. خدمت مقدس سربازی اجر و قرب معنوی بالایی نزد خداوند متعال دارد و بسیار ارزشمند است.

وی با هشدار درباره جنگ شناختی دشمن خاطرنشان کرد: دشمن می‌خواهد با عملیات روانی، نگاه ما را به مقوله سربازی و دفاع از وطن تغییر دهد. امروز همه چیز به سلاح تبدیل شده است؛ سیاست، اقتصاد، تسلط بر اذهان و کلام همه سلاح‌هایی هستند که دشمن علیه ما به کار می‌گیرد.

امیر معتمدی با اشاره به کتاب «تسلیحاتی شدن همه چیز» نوشته یک نویسنده ایتالیایی گفت: دشمن با ابزارهایی مانند تورم، دوقطبی‌سازی جامعه، محاصره اقتصادی و دریایی به دنبال شکست ماست، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستاده است. امروز سربازان ما باسوادند و کمک می‌کنند و باید این فهم و بصیرت را تقویت کنیم.

وی با تجلیل از شهدای وزارت دفاع از جمله سرلشکر مظفری‌نیا و امیر نصیرزاده خاطرنشان کرد: این عزیزان الگوی ما هستند و مسیرشان برای همه ما می‌تواند چراغ راه باشد. شهید نصیرزاده فرمودند «مقاومت هزینه دارد اما شیرین است و تسلیم ذلت‌بار است». تسلیم شدن یعنی پذیرفتن ذلت و آسیب در حوزه‌های مختلف.

امیر معتمدی با اشاره به حضور سربازان در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس گفت: در وزارت دفاع، سربازان عزیزی داشتیم که شب‌ها می‌توانستند به خانه‌هایشان بروند اما داوطلبانه ماندند و کمک کردند؛ چرا که بصیرت لازم را پیدا کرده بودند.

وی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت گفت: ما سرباز شدیم تا از ناموس و وطن دفاع کنیم. به فضل الهی این مسیر را با کمک جوانان عزیز محکم ادامه می‌دهیم و پیروزی قطعاً طبق وعده الهی با حق است. ان‌شاءالله خداوند متعال همه را کمک کند و شرمنده این شهدای عزیز نشویم.

در پایان این مراسم ضمن قرائت فاتحه،

با اهدای تاج گل به مزار شهیدان والامقام نصیرزاده و مظفرنیا، یاد و خاطره این عزیزان گرانقدر گرامی داشته شد.

برچسب ها: معتمد ، وزارت دفاع ، روز سرباز
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