کد خبر: 1381457
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
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 اطلاعیه سفارت ایران در پی اقدام کلمبیا به قطع روابط

کلمبیا سفارت ایران در بوگوتا در پی اقدام دولت کلمبیا در قطع روابط دیپلماتیک با ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعالیت و خدمات رسانی کنسولی تا آخرین روز فعالیت ادامه خواهد یافت.

جوان آنلاین:در پی اقدام دولت کلمبیا در قطع روابط دیپلماتیک با ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوگوتا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

وزارت امور خارجه کلمبیا روز پنجشنبه دوم مهرماه در بیانیه‌ای از قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر دادو اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را رسماً و از تاریخ ۱۹ سپتامبر قطع کرده است. کلمبیا در این بیانیه ایران را به آنچه «ارتباط با گروه‌های تروریستی بین‌المللی» خوانده شده متهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که قطع روابط دیپلماتیک، مطابق کنوانسیون‌های وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی، به معنای قطع روابط کنسولی نیست.

در همین رابطه سفارت ایران در بوگوتا در بیانیه‌ای خطاب به هموطنان ایرانی در کلمبیا و پاناما اعلام کرد:‌ «به اطلاع می‌رساند پیرو اقدام خصمانه دولت جدید کلمبیا در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران متأثر از اتهام زنی‌های بی اساس و دروغین به کشورمان، امکان ادامه فعالیت این سفارت در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و تصمیم گیری در خصوص فعالیت بخش کنسولی سفارت نیز بر اساس دستورات مقامات کشورمان در روزهای آتی اتخاذ خواهد شد. با عنایت به شرایط فوق و با توجه به اینکه فعالیت و خدمت‌رسانی کنسولی در این سفارت تا آخرین روز فعالیت آن در بوگوتا ادامه خواهد یافت، از شما سروران گرامی دعوت به عمل می‌آید تا در صورت نیاز به دریافت خدمات و پیگیری امور کنسولی خود، ضمن هماهنگی و دریافت نوبت، به سفارت مراجعه فرمایید.

در این اطلاعیه شماره تماس سفارت (۶۰۱۵۲۳۷۲۵۱ -۰۰۵۷) جهت دریافت نوبت نیز عنوان شده است.

وزارت امور خارجه ایران هم روز جمعه سوم مهرماه در بیانیه‌ای ضمن رد کامل ادعاهای بی‌اساس دولت کلمبیا اعلام کرد: کلمبیا که تحت نفوذ کارتل‌های تولید و توزیع مواد مخدر بوده و عملا بخشی از شبکه مخوف تروریسم مواد مخدر در قاره آمریکا و فراتر از آن است، در جایگاهی نیست که در مورد تروریسم و مواد مخدر به دیگران موعظه کند.

در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از منافع ملی خود، تدابیر لازم را در قبال این رویکرد ناموجه و خصمانه دولت کلمبیا اتخاذ خواهد کرد.»

برچسب ها: کلمبیا ، دانشگاه کلمبیا ، سفارت
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