جوان آنلاین: نظرسنجی روزنامه معاریو نشان داد که ائتلاف بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی حتی پس از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل، با ریزش آرا مواجه شده است و رای مخالفان وی در حال افزایش است.
ائتلاف نتانیاهو یک کرسی از دست داده است و اکنون با کسب ۴۹ کرسی، دستکم به ۱۲ کرسی برای پیروزی نیاز دارد؛ جبران این فاصله و افزایش ۲۵ درصدی آرای ائتلاف حاکم، آنقدر سخت است که دور از ذهن جلوه میکند.
به نسبت نظرسنجیهای گذشته، تعداد کرسیهای لیکود، حزب متبوع نتانیاهو تغییر نکرده است اما احزاب حریدی همپیمان وی، هر کدام یک کرسی از دست دادهاند. حزب متبوع بنگویر (عوتصما یهودیت) نیز یک کرسی افزایش داشته است. تعداد کرسی ها برای سایر احزاب همپیمان نتانیاهو تغییری نداشته است.
اپوزیسیون (ائتلاف مخالفان نتانیاهو) در مجموع یک کرسی به دست آورده است. تخمین آرای این احزاب عدد ۵۹ را نشان میدهد البته چهار کرسی مربوط به حزب نیروهای ذخیره و حزب اقتصاد است. رهبر این حزب یوعز هندل از نزدیکان نفتالی بنت و اعضای حزب او در انتخابات ۲۰۲۰ بود و انتقادات جدی به نتانیاهو دارد.
احزاب عربی نیز مانند گذشته، ۱۲ کرسی را به خود اختصاص دادهاند.
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دادههای این نظرسنجی به تفکیک احزاب به این صورت است؛ حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت ۲۲کرسی در صدر ایستاده است. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۱۸ کرسی، حزب بِیَخَد به ریاست نفتالی بنت ۱۳ کرسی، حزب دموکراتها به ریاست یائیر گولان ۱۱ کرسی از آن خود کردهاند. حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن و حزب عوصتما یهودیت به رهبری ایتامار بنگویر هرکدام ۹ کرسی را به خود اختصاص دادهاند.
تعداد فهرست مشترک عربی عدد هفت را نشان میدهد. احزاب حریدی یهودیت تورات و شاس نیز هر کدام ۶ کرسی را تصاحب کردهاند. حزب صهیونیسم مذهبی به ریاست بتصلئل اسموتریچ نیز ۶ کرسی به دست آورده است.
حزب عربی رعم به ریاست منصور عباس پنج کرسی کسب کرده است. حزب عمخا اسرائیل به ریاست عوفر وینتر و حزب نیروهای ذخیره و اقتصاد به ریاست یوعز هندل نیز به ۴ کرسی بسنده کردهاند.