صنعا: باب المندب برای همه به جز عربستان باز است

صنعا ضمن تکذیب ادعاهای عربستان، اعلام کرد باب المندب برای همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های عربستانی باز است.

جوان آنلاین: با وجود نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درباره تأثیر کنترل جنبش انصارالله یمن بر امنیت کشتیرانی در تنگه باب ‌المندب، تردد کشتی‌ها از این گذرگاه بین‌المللی طی دو هفته گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار روزانه تردد که توسط وزارت حمل ‌و نقل در صنعا منتشر شده، وضعیت عبور و مرور رو به بهبود است. همچنین افزایش قابل ‌توجهی در جریان محموله‌های تجاری که از خلیج عدن به سمت شمال دریای سرخ و کانال سوئز حرکت می‌کنند و نیز تردد از جنوب دریای سرخ به سمت دریای عرب مشاهده می‌شود.

طبق گزارش الاخبار، همین داده‌ها نشان می‌دهد که میزان تردد کشتی‌ها از ۲۷ مورد پیش از آنکه انصارالله در ۱۱ سپتامبر کنترل تنگه را دوباره به دست گیرد به بیش از ۴۰ کشتی و نفتکش در روز پس از آن تاریخ افزایش یافته است. همچنین شمار نفتکش‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند به بیش از ۵۰۰ مورد رسید که ۴۰۸ مورد آن مربوط به بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ سپتامبر بوده است.

در همین راستا یک منبع اقتصادی در صنعا به روزنامه الاخبار گفت تردد دریایی در جنوب دریای سرخ و تنگه باب ‌المندب همچنان باثبات است. این حجم از تردد، معادل ۷۰ درصد سطح پیش از بحران تنگه هرمز و پیش از زمانی است که انصارالله محاصره دریایی عربستان را اعمال کرد.

این منبع پیش‌بینی کرد در صورت دستیابی به توافقی پیرامون تنگه هرمز شمار کشتی‌هایی که از این گذرگاه عبور می‌کنند به بیش از ۵۰ کشتی و نفتکش در روز افزایش یابد؛ رقمی که در صورت پذیرش خواسته‌های صنعا از سوی ریاض و ازسرگیری تردد کشتی‌های سعودی از تنگه باب ‌المندب دو برابر خواهد شد.

انصارالله یمن حضور نظامی و امنیتی خود را در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب ‌المندب تقویت کرده است. این جنبش اقدام به استقرار گشت‌های دریایی در اطراف جزایر زقر، حنیش بزرگ و کوچک و میون کرده، در آب‌های جنوب دریای سرخ و سواحل منطقه ذوباب حضور یافته و فعالانه برای برقراری کانال‌های ارتباطی با نیروی دریایی جیبوتی و اریتره تلاش کرده است.

در همین حال منابع کشتیرانی در ساحل غربی یمن به روزنامه الاخبار گفتند نیروی دریایی صنعا ضمن تأکید بر لزوم فعال ماندن سامانه شناسایی خودکار نفت‌کش‌ها، پخش پیام‌های اطمینان‌بخش رادیویی خطاب به کاپیتان‌های کشتی‌ها را افزایش داده‌اند.

در همین راستا، دولت صنعا از طریق وزارت امور خارجه و مرکز هماهنگی امور بشردوستانه به ارائه تضمین‌های بیشتر به کشورها و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی ادامه داد و بر تعهد خود نسبت به آزادی کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد. این دولت همچنین به بیانیه بین‌المللی مذکور که به امضای ۸۰ کشور رسیده و توسط عربستان و بحرین ارائه شده بود پاسخ داد؛ بیانیه‌ای که از صنعا خواسته بود نیروهای خود را از تنگه باب‌ المندب خارج کند و نسبت به پیامدهای کنترل این گذرگاه هشدار داده بود.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در واکنش به بیانیه‌ای که در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تدوین و توسط ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه و آلمان نیز امضا شده بود، اظهار داشت که اعمال حاکمیت یمن بر قلمرو، سواحل و آب‌های داخلی و منطقه‌ای خود هیچ‌گونه تهدیدی برای تجارت جهانی ایجاد نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تنگه باب ‌المندب بخشی از حاکمیت ملی است، افزود: تا زمانی که صنعا به آزادی کشتیرانی پایبند باشد هیچ طرفی حق مداخله در امور یمن را ندارد.