جوان آنلاین: رامین کاشفآذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، امروز (۴ مهرماه) عنوان کرد که پروازهای به شرق آسیا از جمله چین، ویتنام و مالزی برقرار است. مسئولان هوایی میگویند که ایرلاینهای ایرانی در حال مذاکره برای باز کردن مسیرهای جدید هوایی هستند.
پیشتر وزیر خزانهداری آمریکا از شروع تحریمهای هوایی ایران خبر داده بود که دبیر شعام محسن رضایی، و دستیار رهبر انقلاب محمد مخبر، در پاسخ به آن گفته بودند که «پرواز در منطقه برای همه آزاد است یا هیچکس».
رئیس هیئت نمایندگی سفارت مالزی در تهران، در رویداد معرفی گردشگری مالزی هم گفته ما هیچ خبری درباره لغو پروازها، «نهتنها میان ایران و مالزی بلکه درباره پروازهای جنوب شرق آسیا، نداریم».
وی گفت: من یک ماه پیش که به ایران آمدم. حدود ۳۰ درصد ظرفیت آن پرواز را مسافران مالزیایی تشکیل داده بودند.