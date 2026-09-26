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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
ورزش » ساير

کبدی مردان ایران هم نقره‌ای شد

کبدی تیم ملی کبدی مردان ایران در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۴۰ بر ۳۴ برابر هند شکست خورد و به مدال نقره رسید.

جوان آنلاین: تیم ملی کبدی مردان ایران در مرحله فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت که در پایان ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۴۰ بر ۳۴ موفق شدند مدال نقره این بازی‌ها را کسب کنند.

دو تیم ایران و هند در نیمه نخست بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و امتیازات دو تیم تا پایان این نیمه نزدیک به یکدیگر بود. ملی‌پوشان ایران در دقایق پایانی توانستند برتری یک امتیازی خود را حفظ کنند تا نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۸ بر ۱۷ به سود ایران به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم ملی‌پوشان ایران بازی را قدرتمندتر دنبال کردند و توانستند در مقطعی برتری خود را حفظ کنند اما در ادامه رقابت دو تیم بار دیگر پایاپای پیش رفت و کار به تساوی ۲۱ بر ۲۱ رسید. در دقایق پایانی هند از اشتباهات ملی‌پوشان ایران بهره برد و با استفاده از همین موقعیت‌ها توانست برتری را از آن خود کرده و در نهایت با نتیجه ۴۰ بر ۳۴ به پیروزی برسد.

هدایت تیم ملی کبدی مردان برعهده نواب تازه قلعه است‌.

مدال نقره تیم ملی کبدی مردان سیزدهمین مدال نقره و بیست و ششمین مدال کاروان ایران است.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
*تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان

برچسب ها: کبدی ، ورزش کبدی ، فدراسیون کبدی
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