کد خبر: 1381449
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
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هشدار دیوان عدالت اداری درباره شروط غیرقانونی در آگهی‌های استخدامی

دیوان عدالت دیوان عدالت اداری بر ضرورت پیشگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهی‌های استخدامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.

جوان آنلاین: بررسی دادخواست‌ها و پرونده‌های مطروحه در هیئت عمومی دیوان نشان می‌دهد برخی دستگاههای اجرایی کشور در فرآیند انتشار آگهی‌های استخدامی و به‌کارگیری نیروی انسانی ، شروط و محدودیت‌هایی را درج کرده‌اند که در مواردی با قوانین و مقررات حاکم مغایرت داشته و به موجب آرای هیئت عمومی ابطال شده‌اند.

دیوان عدالت اداری در همین زمینه، با ارسال پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیران، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهی‌های استخدامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.

همچنین پیشنهاد شده است این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و از طریق همکاری‌های پیشینی، از جمله تشکیل کارگروه مشترک میان دو دستگاه یا مکاتبه با دیوان برای دریافت نظرات کارشناسی درباره شروط و ضوابط محل اختلاف، زمینه پیشگیری از بروز موارد مشابه را فراهم کند.

اتخاذ سازوکارهای نظارتی درون‌سازمانی برای نظارت بر فرآیندهای جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و بررسی دقیق آگهی‌های استخدامی در دستگاه های اجرایی، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه است.

در این پیشنهادها همچنین با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و تأکید بر ضرورت رعایت مفاد آرای هیئت عمومی از سوی مراجع و مقامات مسئول، بر لزوم ابلاغ سوابق آرای هیئت عمومی درباره ابطال شروط و ضوابط آگهی‌های استخدامی و واحدهای ذی‌ربط تأکید شده است.

بر اساس این گزارش، هدف از ارائه پیشنهادهای یادشده، تقویت حاکمیت قانون، صیانت از حقوق ذی‌نفعان، پیشگیری و کاهش ورودی دیوان عدالت اداری بوده است.

برچسب ها: دیوان عدالت اداری ، دیوان عدالت ، استخدام
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