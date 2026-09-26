نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرزهای هوایی

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال ۱۶ مهرماه در هفته هشتم لیگ برتر در تبریز به مصاف تراکتور می‌رود. آبی‌پوشان ۴ روز بعد در تاریخ ۲۰ مهرماه در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با الغرافه در قطر دیدار خواهند کرد.

با توجه به بسته شدن مرزهای هوایی و ممنوعیت پروازهای ایرانی به برخی کشورها از جمله قطر، باشگاه استقلال در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان فراهم شدن شرایط پرواز مستقیم به قطر شده است. در این نامه اشاره شده که سفرهای غیرمستقیم مشکلات زیادی به لحاظ مسافت و زمان ایجاد می‌کند و از AFC خواسته شده شرایطی فراهم شود که استقلال با پرواز مستقیم به قطر برود.

طبق برنامه از قبل اعلام شده، دیدار الغرافه - استقلال ساعت ۲۱:۴۵ روز ۲۰ مهر برگزار می‌شود. استقلال در اولین بازی مقابل السد قطر در بصره عراق با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و الغرافه نیز با نتیجه ۲ بر یک مقابل الهلال عربستان شکست خورد.