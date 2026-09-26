جوان آنلاین: محمد هاشمی ضمن تاکید بر پرهیز مردم از خرید عجولانه فرآوردههای سلامتمحور و از جمله واکسن خارج از شبکه رسمی، اظهار کرد: حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده و از اول مهرماه فرآیند توزیع آن آغاز شده است. بخشی از این محموله در اختیار معاونت بهداشت و بخشی نیز در شبکه داروخانهای کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادامه نیز محمولههای جدید وارد کشور خواهد شد و در مجموع حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن جهت نیاز کشور تأمین شده است که به مرور و متناسب با ورود محمولهها و طی مراحل قانونی، در شبکه رسمی توزیع خواهد شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: واکسنهای تامینشده از منابع مختلف تهیه شدهاند و علاوه بر محمولههای واردشده از چین، تامین واکسن از روسیه و همچنین واکسن فرانسوی نیز در حال انجام است و این محمولهها بهتدریج وارد چرخه تأمین کشور خواهند شد.
هاشمی با تأکید بر اینکه مردم نباید بابت تأمین واکسن نگرانی داشته باشند، گفت: عرضه واکسن به صورت مرحلهای انجام میشود و با ورود محمولههای جدید، دسترسی در شبکه داروخانهای نیز گستردهتر خواهد شد. بنابراین ضرورتی برای خرید واکسن از منابع غیررسمی یا مراجعه به عرضهکنندگان فضای مجازی وجود ندارد.
وی درباره قیمت واکسن آنفلوآنزا نیز اظهار کرد: واکسنهایی که از سوی معاونت بهداشت عرضه میشوند، رایگان هستند. واکسنهایی که در داروخانهها عرضه میشوند، به دلیل آنکه ارز دولتی دریافت نکردهاند، با قیمت آزاد عرضه میشوند؛ با این حال، قیمت رسمی آنها با وجود ارقام سرسامآوری که در برخی منابع اعلام میشود، زیر ۲ میلیون تومان است. مردم نباید به قیمتهای غیررسمی و ارقام بالاتر استناد کنند و ملاک را قیمت اعلامشده در شبکه رسمی توزیع قرار دهند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین تاکید کرد: در خرید واکسن، تامین از منابع رسمی و معتبر و رعایت زنجیره سرد اهمیت اساسی دارد. بنابراین درباره واکسنی که خارج از شبکه رسمی جابهجا شده و شرایط نگهداری آن قابل احراز نیست، نمیتوان از کیفیت و اثربخشی آن اطمینان داشت. هدف این است که واکسن مورد نیاز مردم از مسیر رسمی، قابل ردیابی و تحت نظارت به دست آنان برسد.
وی در عین حال با اشاره به آغاز فصل بیماریهای تنفسی، بر اهمیت خودمراقبتی در کنار واکسیناسیون تأکید کرد و گفت: شستوشوی مرتب دستها، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از حضور غیرضروری در محیطهای شلوغ، استفاده از ماسک در محیطهای پرتردد و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم بیماری، میتواند در کاهش خطر ابتلا و انتقال بیماریهای تنفسی مؤثر باشد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: افرادی که علائم بیماری دارند نیز بهتر است تا حد امکان از حضور در محیطهای شلوغ و تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند و در صورت بروز علائم شدید، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز مربوط مراجعه کنند.
هاشمی در پایان تاکید کرد: تامین واکسن در حال انجام است و با ورود تدریجی محمولههای تأمینشده، عرضه در شبکه رسمی ادامه خواهد یافت؛ بنابراین فرصت تزریق همچنان باقی است و مردم با آرامش و بدون عجله برای تهیه واکسن اقدام کنند و اخبار مربوط به ورود و توزیع آن را صرفاً از مطالب و مراجع رسمی دنبال کنند.