تاکر کارلسون: ترامپ باید بابت تهدید ایران برکنار شود

جوان آنلاین: اظهارات تاکر کارلسون مفسر سیاسی محافظهکار آمریکایی درباره برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشان دهنده شدت گرفتن انتقادها از ترامپ و حزب جمهوری خواه بابت سیاست خارجی و جنگ علیه ایران است.
به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، کارلسون همچنین با تکرار این مساله که ترامپ بابت تهدید به استفاده از تسلیحات هستهای علیه ایران برکنار شود، افزود: «تهدید به استفاده تهاجمی از تسلیحات هستهای؟ به نظر تهدید به نابودی بشریت است. باید ترامپ را دست بسته از کاخ سفید بیرون میبردند. این یک جنایت است. هیچ جنایتی بزرگتر از این نیست.»
کارلسون همچنین تایید کرد که معتقد است ترامپ را باید بر اساس متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا کنار زد و از کاخ سفید بیرون کرد که به معاون و اکثریت کابینه اجازه میدهد تا اعلام کنند یک رئیس جمهور قادر به اجرای وظایف و اختیاراتش نیست.
این مفسر آمریکایی در ادامه افزود: «ترامپ به خاطر این کار مجازات نخواهد شد بلکه به بهانه فساد یا هر چیز دیگری سراغش خواهند رفت.»