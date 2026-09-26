جوان آنلاین: توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا گفت: «به نظرم چنین حسابرسی و پس دادن تاوان در روز انتخابات اتفاق خواهد افتاد و روز بعدش، فکر می‌کنم روز حساب و کتاب است.»

به نقل از پایگاه خبری هیل، مسی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه مغلوب اد گالرین، رقیب مورد حمایت ترامپ شد، از منتقدان جدی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا و سیاست‌های دولتش محسوب می‌شود.

این قانونگذار هم‌حزبی ترامپ با عبور از مرزهای حزبی از چندین قطعنامه مربوط به محدود کردن اختیارات جنگی در ارتباط با جنگ متجاوزانه علیه ایران حمایت کرده، مخالف سرسخت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران بوده و در مجلس نمایندگان، تلاشی فراحزبی برای انتشار اسناد وزارت دادگستری در خصوص تحقیقات پیرامون «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم‌شده را رقم زد.

توماس مسی همچنین از تصمیم ترامپ برای میزبانی از شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش در کاخ سفید برای یک ضیافت شام بسیار مجلل انتقاد کرد و گفت: «چنین ضیافتی به منزله ارسال پیامی متناقض است.»