کد خبر: 1381441
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: پیروزی ایران در مجمع عمومی، پیروزی در میدان را تقویت کرد

عبدالباری عطوان عبدالباری عطوان اعلام کرد که پیروزی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باعث تقویت پیروزی‌های میدانی این کشور و سردرگمی بیش از پیش آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله ای به بررسی سخنرانی های صورت گرفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت و نوشت که سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در افتتاحیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آشکار کرد که او به بیماری روانی و جسمی به نام «ایران» مبتلاست؛ همان بیماری که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز از آن رنج می‌برد.

به گزارش مهر، وی ادامه داد که جنگ شکست‌خورده‌ ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، که هیچ‌یک از اهدافش محقق نشد، تنها موضوع این سخنرانی بود و تقریباً تمامی مسائل دیگر جهان، از جمله جنگ اوکراین، وضعیت اقتصاد جهانی، و وضعیت ملتهب داخلی آمریکا نادیده گرفته شد.

عطوان به التماس ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران یا صدور ویزا برای هیئت ایرانی در آخرین لحظات یا انجام حمله شدید علیه ایران در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه اشاره کرده و گفت که به دلیل همین بیماری است که ترامپ دچار سردرگمی و تزلزل رفتاری است.

عطوان پاسخ رئیس‌جمهور ایران به اتهامات دونالد ترامپ را «دندان شکن» خواند و تاکید کرد که وی آمار جامعی از تمام جنایات تروریستی آمریکا و اسرائیل ارائه داد که از نسل‌کشی در غزه گرفته تا کشتار و جنایت در ایران و ترور آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و اعضای خانواده‌اش و به شهادت رساندن بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر در شهر میناب در جنوب ایران، تداوم یافت.

وی خاطرنشان کرد که پاسخ میدانی ایران به گستاخی‌های آمریکا و حماقت‌های سیاسی و نظامی ترامپ ممکن است در روزهای آینده در جبهه‌های نبرد خود را نشان دهد. دو شاخص اصلی این حقیقت را تأیید می‌کند:

اول: اظهارات سردار یحیی رحیم‌ صفوی، مشاور سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که در آن هشدار داد هرگونه حمله آمریکا به ایران در روزهای آینده ممکن است منجر به گسترش جغرافیای جنگ شود که تنها محدود به تنگه هرمز و اطراف آن نخواهد بود، بلکه به اقیانوس هند نیز کشیده خواهد شد؛ همان‌طور که این جنگ به دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و پیرامون آن و دریای عرب نیز گسترش یافت. این یعنی اینکه پایگاه‌ها، کشتی‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی اهداف مشروعی برای بمباران با موشک‌های بالستیک مدرن و پیشرفته خواهند بود.

دوم: اظهارات محسن رضایی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی ایران که مهم‌ترین نکته آن، ایجاد تغییرات راهبردی در سیاست‌های دفاعی و دیپلماتیک ایران بود و اینکه تا زمانی که آمریکا به صورت عملی توافقات صورت‌ گرفته را اجرا نکند، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. وی تصریح کرد که هر کشوری که وارد جنگِ ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی یا جنگ اقتصادی شود، دشمن محسوب شده و بر اساس این طبقه‌بندی با آن رفتار خواهد شد.

عطوان در این مقاله افزود که سرلشکر رضایی که با لباس نظامی سخن می‌گفت، آمریکا و رئیس‌جمهورش را به تمسخر گرفت و گفت: «آمریکا برای نابودی ایران در این جنگ برنامه‌ریزی می‌کرد، اما عملاً آن را به چهارمین قدرت جهان تبدیل کرد.» ایران به عنوان نخستین کشور وارد تاریخ نظامی شد که پدافند هوایی‌اش توانست هواپیماهای رادارگریز (F-۳۵) و آواکس‌های فوق پیشرفته در زمینه جاسوسی و نظارت را سرنگون کند. مهم‌تر از آن، تمام جهان، دیگر به آمریکا به عنوان یک ابرقدرت که می‌توان به آن اعتماد کرد و به حمایتش تکیه کرد، نگاه نمی‌کند.

عطوان در ادامه مقاله خود افزود: هفت ماه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ما آموخت که ایران به حرف های خود عمل می‌کند. به همین دلیل ایستادگی کرد و شکست‌های پیاپی را بر متجاوزان تحمیل نمود؛ شکستی که کارشناسان نظامی و راهبردی آمریکا نیز به آن اذعان دارند. مهم‌تر اینکه، ژنرال‌های ارشد در «سنتکام» (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) دیگر نه تنها خواستار خروج از هرمز و اطراف آن، بلکه خواستار خروج از کل منطقه برای کاهش خسارات شده‌اند.

نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از سه‌شنبه گذشته آغاز شد، برای افشای حماقت‌های ترامپ و رفتارهای او به عنوان یک دلقکِ بیمارِ و فاقد هوشیاری، و همچنین منزوی کردن رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر آن به عنوان منبع تروریسم و نسل‌کشی، در تاریخ ثبت خواهد شد.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، مجمع عمومی سازمان ملل ، پیروزی ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار