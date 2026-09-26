شبکه آمریکایی: جنگ با ایران فاجعه راهبردی است/ شکست جمهوریخواهان در انتخابات کنگره

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری اماسناو(MS NOW) در گزارشی نوشت: اگر نظرسنجیهای اخیر درباره افکار عمومی دقیق باشند، حزب جمهوریخواه در آستانه شکست سنگینی در انتخابات قرار دارد.
هرچند معمولا حزب حاکم در انتخابات میاندورهای با دشواریهایی مواجه میشود، اما وضعیت جمهوریخواهان در شرایط کنونی بسیار وخیمتر است و بخش مهمی از این وضعیت به تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای ورود به جنگ علیه ایران بازمیگردد.
با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از آغاز جنگ علیه ایران، اکنون روشن است که این جنگ از نظر راهبردی یک فاجعه بوده است. این دیدگاه در میان مردم آمریکا نیز بهطور گسترده مطرح است. میزان حمایت از این جنگ در نظرسنجیها معمولا در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد، اما آنچه برای جمهوریخواهان بیش از همه نگرانکننده است، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این جنگ است.
نویسنده با برشمردن تبعات سنگین اقتصادی تجاوز آمریکا به ایران نوشت: قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در ماه جاری میلادی نیز جهش قابلتوجهی داشته است. افزایش شدید قیمتها در جایگاههای سوخت به رشد تورم، افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت بلیت هواپیماها به دلیل بالا رفتن هزینه سوخت جت و حتی افزایش ۱.۲۵ واحد درصدی نرخ وامهای مسکن منجر شده است چرا که فدرال رزرو ناچار شده نرخهای بهره را در سطح بالاتری نگه دارد.
وی در ادامه به بررسی میزان دقیق هزینه این تجاوز پرداخت و نوشت: مارک زندی اقتصاددان ارشد موسسه مودی آنالیتیکس، هزینه کلی جنگ را ۲۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که معادل حدود یک هزار و ۶۵۰ دلار برای هر خانوار متوسط آمریکایی است.
اماسناو نوشت: سهم وزارت دفاع آمریکا از هزینههای جنگ با ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و این هزینهها همچنان در حال افزایش است. افزون بر این، آمریکا در جریان این جنگ از بمبها، موشکها و سامانههای رهگیری بسیاری استفاده کرده و ذخایر مهمات خود را بهشدت کاهش داده است. این موضوع بر اساس گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا، به کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی این کشور منجر شده است.
این خبرگزاری ادامه داد: بر اساس گزارشها، تا ماه اوت(مرداد/شهریور) ارتش آمریکا ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای رهگیر تاد و حدود نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده بود. ارتش آمریکا همچنین تقریبا تمام موشکهای تاکتیکی دوربرد و موشکهای تهاجم دقیق خود را به کار گرفته است. اینها، سلاحهای دوربردی هستند که انتظار میرود آمریکا در صورت وقوع هرگونه درگیری با چین به آنها متکی باشد.
به باور نویسنده، بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن است سالها زمان ببرد و کاهش ذخایر مهمات این کشور همین حالا نیز پیامدهای قابلتوجهی در خاور دور و اروپا به همراه داشته است.
بر اساس گزارش واشنگتنپست، برخی از متحدان کلیدی آمریکا از تاخیر در ارسال محمولههای تسلیحاتی خبر دادهاند و نگرانیها درباره این موضوع افزایش یافته است که در صورت بروز درگیری، آمریکا ممکن است توانایی لازم برای عمل به تعهدات خود در قبال متحدان و پیمانهایش را نداشته باشد.
نویسنده در ادامه ضمن برشمردن آمار کشتهشدگان آمریکایی در این تجاوز این پرسش را مطرح میکند که آیا این همه مرگ و ویرانی توانسته است دستاورد مثبتی برای منافع امنیت ملی آمریکا به همراه داشته باشد؟ وی ضمن پاسخ منفی به سوال طرح شده مینویسد:در واقع، ناکامی آمریکا در دستیابی به تقریبا تمامی اهداف اصلی خود، چشمگیر است.
این شبکه خبری ادامه داد: ایالات متحده که در دستیابی به اهداف کلیدی خود شکست خورده است، اکنون بر روی هدفی متمرکز شده است که نتیجه مستقیم تصمیم نسنجیده برای ورود به جنگ است و هزینههای این درگیری همچنان رو به افزایش است و مستقیما بر وضعیت مالی تقریبا هر آمریکایی تاثیر میگذارد.
نویسنده از مطالب مطرح شده نتیجه میگیرد که چندان تعجبآور نیست که برخی از جمهوریخواهان کنگره آمریکا بهتدریج از جنگ فاصله میگیرند و از رئیسجمهور آمریکا، میخواهند به این درگیری پایان دهد؛ هرچند این حزب همچنان از حمایت از طرحی که ترامپ را ملزم به پایان دادن به جنگ میکند، خودداری میکند.
با این حال، حتی اگر جنگ پایان یابد، با این که نشانه چندانی وجود ندارد که کاخ سفید فعالانه در پی راهی برای پایان دادن به آن باشد، پیامدهای این جنگ احتمالا برای هفتهها یا ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
در این گزارش آمدهاست: جنگی که ترامپ به انتخاب خود آغاز کرد و پیامدهای وخیمی که برای آمریکا و جهان به همراه داشته است، میتواند یکی از عوامل اصلی شکست جمهوریخواهان باشد.