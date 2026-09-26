اعلام وضعیت اضطراری در نیویورک همزمان با روزهای پایانی مجمع عمومی

همزمان با روزهای پایانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، پیش‌بینی طوفان شدید و باران‌های سیل‌آسا، سبب اعلام وضعیت اضطراری در این شهر شد.

جوان آنلاین: براساس پیش‌بینی‌ها قرار است یک طوفان شدید از سمت شمال شرقی آمریکا وارد این کشور شود و سیل، تندبادهای شدید، باران سیل آسا و جریان‌های شکافنده را در سواحل شرقی از ایالت مین تا واشنگتن دی سی به وقوع پیوندد. پیش بینی این وضعیت آب و هوایی تاکنون سبب لغو رویدادهای بسیاری در نیویورک و ماساچوست شده است.

همزمان فرمانداران نیویورک و نیوجرسی در شهرهای متاثر از جمله شهر نیویورک، وضعیت اضطراری اعلام کردند. کتی هوکول فرماندار نیویورک، در پلتفرم «ایکس» نوشت: «این طوفان را جدی بگیرید.»

اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز دیروز جمعه اعلام کرد که وزش باد شدید ممکن است باعث اختلال در پروازهای هر سه فرودگاه اصلی منطقه نیویورک شود.

شرکت‌های هواپیمایی «امریکن ایرلاینز»، «جت‌بلو» و «یونایتد ایرلاینز» نیز هزینه تغییر زمان پرواز را برای برخی پروازها لغو کردند و از مسافران خواستند سفر به منطقه شمال‌شرقی از جمعه تا یکشنبه را به تعویق اندازند.

سازمان ملی هواشناسی ایالات متحده اعلام کرد که وزش باد با سرعت حداکثر ۸۸.۵ کیلومتر در ساعت در برخی مناطق می‌تواند رانندگی را دشوار کند.

اعلام وضعیت اضطراری در نیویورک در حالی است که این شهر میزبان آخرین روزهای نشست مجمع عمومی سازمان ملل است. قرار است معاون رئیس‌جمهوری چین و وزرای امور خارجه کانادا، آلمان، هند و روسیه در آخر هفته در این نهاد جهانی سخنرانی کنند.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره این طوفان گفت: «سازمان ملل همواره در برابر شرایط طوفانی چه در بیرون و چه در داخل ساختمان تحمل و بر آن غلبه کرده است.»