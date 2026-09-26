جوان آنلاین: آیتالله الموسوی با هشدار درباره تضعیف عراق و نیروهای ملی این کشور تأکید کرد: عراق باید روابط همکاری خود را با نیروهایی توسعه دهد که موجب تقویت قدرت، اقتدار و عزت این کشور میشوند.
وی جمهوری اسلامی ایران را یک قدرت منطقهای دانست که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است.
انتقاد از محدودیتهای فرودگاهی و پیگیری ازسرگیری پروازهای ایران
امام جمعه بغداد همچنین از تصمیم برای جلوگیری از ورود برخی پروازهای ورودی از ایران به عراق انتقاد کرد و گفت: درصد قابل توجهی از مسافران این پروازها را زائران امام حسین (ع) تشکیل میدهند.
وی افزود که این موضوع را با مقام های عراقی و ایرانی و همچنین کمیته مربوطه پیگیری کرده است و اطلاعاتی که درباره وجود تهدیدها یا توجیهات امنیتی برای اتخاذ این اقدامات در اختیار وی قرار گرفته، صحت آن را اثبات نکرده است.
تأکید بر وحدت ملت عراق/ تعامل با آمریکا از موضع عزت و کرامت
امام جمعه بغداد با تأکید بر اینکه ملت عراق یک ملت واحد است، گفت: حضور گسترده مردم در زیارت امام حسین (ع) و مراسم تشییع فرماندهان مقاومت، نشاندهنده پایبندی مردم عراق به عزت و کرامت و مخالفت آنان با هرگونه خضوع و تسلیم است.
آیتالله سید یاسین الموسوی از گروههای سیاسی عراق، بهویژه «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف احزاب شیعه)، خواست مسئولیت خود را در حفظ کرامت عراق بر عهده بگیرند.
وی تأکید کرد: تعامل با آمریکا باید از موضع عزت و کرامت باشد، نه از موضع خضوع و امتیازدهی.
سلاح باید در چارچوب دولت باشد/ ساماندهی سلاح نباید موجب نفوذ آمریکا شود
آیت الله الموسوی در ادامه به موضوع سلاح پرداخت و گفت موضع ثابت وی این است که قدرت نظامی باید بخشی از ساختار دولت باشد و با تشکیل گروههای مسلح خارج از نهادهای دولتی موافق نیست.
وی در عین حال تأکید کرد: نباید ساماندهی سلاح بهانهای برای تضعیف نیروهایی باشد که با تروریسم مقابله کردهاند یا برای تحمیل نفوذ آمریکا بر عراق مورد استفاده قرار گیرد.
تمجید از مقاومت لبنان و انصارالله یمن
این استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف همچنین از مقاومت لبنان و انصارالله یمن تمجید کرد و این نیروها را از عناصر قدرت و بازدارندگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
وی همچنین از نقش آیت الله العظمی شهید سید علی خامنهای (ره) در ایجاد یک قدرت منطقهای که قدرت به چالش کشیدن آمریکا را دارد، تمجید کرد.
انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی و اسلامی
آیت الله الموسوی با انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی و اسلامی در نشستهای اخیر سازمان ملل گفت: استقبال و همراهی مسئولان این کشورها با مسئولان آمریکایی، در شرایطی که ملتهای منطقه با کشتار و ویرانی مواجه هستند، با کرامت این کشورها سازگار نیست.
وی همچنین از حضور نخستوزیر عراق در دیدار با رئیسجمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت: عراق نباید در برابر آمریکا به گونهای ظاهر شود که نشانهای از خضوع و ذلت در آن دیده شود.
انتقاد از سازمان ملل/ آمریکا استعمار را بازتولید کرده است
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان ملل نتوانسته است در برابر ظلم ایستادگی کند یا از جنگها و اشغالگریها جلوگیری کند؛ بهویژه پس از آنکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بینالملل به سمت نظام تکقطبی حرکت کرد.
وی افزود: آمریکا و متحدان غربی آن به طرف مسلط بر نظام بینالملل تبدیل شدهاند و واشنگتن با دخالت در کشورهای مختلف و به راه انداختن جنگها، شیوههای استعمار را در قالبی جدید بازتولید کرده است. امام جمعه بغداد همچنین از ناتوانی سازمان ملل در مقابله با این اقدامات انتقاد کرد.