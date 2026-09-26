در تازه‌ترین رویارویی دولت دونالد ترامپ با رسانه های خبری آمریکا، کاخ سفید اجازه نداد نماینده سی ان ان به همراه اعضای گروه مطبوعاتی (پرس پول) رئیس جمهوری آمریکا، سوار هواپیمای اختصاصی ترامپ شود.

جوان آنلاین: گاردین نوشت: طبق گزارش شبکه سی ان ان، قرار بود نماینده این رسانه به همراه ترامپ برای شرکت در بازی های فوتبال دانشگاهی عازم ایالت تنسی شود. کاخ سفید روز شنبه در فهرست ارسالی به مطبوعات، در اعلام برنامه های رئیس جمهوری آمریکا با حذف نام سی ان ان تصمیم ممنوعیت تازه این شبکه خبری را تایید کرد.

این اقدام یک هفته بعد از دستور ترامپ برای لغو دسترسی سه رسانه آمریکایی شامل سی ان ان، ام اس ناو و پولیتیکو به کاخ سفید اتخاذ شده است. کاخ سفید مدعیست این رسانه ها گزارش های مطلوبی درباره رئیس جمهور نمی دهند.

اقدام نامتعارف کاخ سفید واکنش تیم مطبوعاتی کاخ سفید را برانگیخت و آن ها نیز اعلام کردند برای نشان دادن اعتراض خود پوشش خبری ویدئوهای مربوط به ترامپ را تعلیق می کنند.

در آمریکا، «پرس پول» یک گروه چرخشی از روزنامه نگارانی است که وظیفه دارند سفرهای رئیس جمهور را پوشش و گزارش های کتبی و چند رسانه ای را در اختیار رسانه هایی قرار دهند که اجازه حضور در رویدادهای مربوط به کاخ سفید را ندارند.

از دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید درباره این که کدام رسانه هر روز از طریق پرس پول می تواند اخبار مربوط به رئیس جمهور را پوشش دهد، تصمیم گیری می کند. پیش از سال ۲۰۲۵ و دوره دوم دولت ترامپ، این وظیفه با هماهنگی انجمن خبرنگاران کاخ سفید انجام می شد.

اعضای گروه تلویزیونی کاخ سفید هفته پیش در بیانیه مشترکی گزارش داد: مردم به دریافت اطلاعات درست و مستقل درباره دولت نیاز دارند و دولت نباید سازمان های خبری را به دلیل مخالفت با گزارش دهی آن ها محدود کند.

سی ان ان، ام اس ناو و پولیتیکو در واکنش به تصمیم کاخ سفید، با تنظیم شکایت نامه ای ممنوعیت اعمال شده علیه آن ها را نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا عنوان کردند. با این حال وکلای وزارت داگستری آمریکا این ممنوعیت را به بهانه حفاظت از امنیت ملی توجیه کرده و به «حساسیت» و «محرمانه» بودن اطلاعات اشاره می کنند.

به گزارش ایرنا، کاخ سفید پیش‌تر دسترسی خبرگزاری آسوشیتدپرس به دفتر بیضی کاخ سفید، هواپیمای ریاست‌جمهوری و برخی دیگر از فضاهای مرتبط با رئیس‌جمهور آمریکا را محدود کرده بود؛ اقدامی که پس از تصمیم این خبرگزاری برای ادامه استفاده از نام «خلیج مکزیک» به جای «خلیج آمریکا» صورت گرفت. این اقدام پس از آن انجام شد که ترامپ با صدور فرمانی اجرایی خواست نام این پهنه آبی بین‌المللی تغییر کند.