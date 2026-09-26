کد خبر: 1381436
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ادامه جنگ ترامپ با رسانه‌ها؛ کاخ سفید مانع ورود خبرنگار سی‌ان‌ان به ایرفورس وان شد        

ترامپ در تازه‌ترین رویارویی دولت دونالد ترامپ با رسانه های خبری آمریکا، کاخ سفید اجازه نداد نماینده سی ان ان به همراه اعضای گروه مطبوعاتی (پرس پول) رئیس جمهوری آمریکا، سوار هواپیمای اختصاصی ترامپ شود.

جوان آنلاین: گاردین نوشت: طبق گزارش شبکه سی ان ان، قرار بود نماینده این رسانه به همراه ترامپ برای شرکت در بازی های فوتبال دانشگاهی عازم ایالت تنسی شود. کاخ سفید روز شنبه در فهرست ارسالی به مطبوعات، در اعلام برنامه های رئیس جمهوری آمریکا با حذف نام سی ان ان تصمیم ممنوعیت تازه این شبکه خبری را تایید کرد.

این اقدام یک هفته بعد از دستور ترامپ برای لغو دسترسی سه رسانه آمریکایی شامل سی ان ان، ام اس ناو و پولیتیکو به کاخ سفید اتخاذ شده است. کاخ سفید مدعیست این رسانه ها گزارش های مطلوبی درباره رئیس جمهور نمی دهند.

اقدام نامتعارف کاخ سفید واکنش تیم مطبوعاتی کاخ سفید را برانگیخت و آن ها نیز اعلام کردند برای نشان دادن اعتراض خود پوشش خبری ویدئوهای مربوط به ترامپ را تعلیق می کنند.

در آمریکا، «پرس پول» یک گروه چرخشی از روزنامه نگارانی است که وظیفه دارند سفرهای رئیس جمهور را پوشش و گزارش های کتبی و چند رسانه ای را در اختیار رسانه هایی قرار دهند که اجازه حضور در رویدادهای مربوط به کاخ سفید را ندارند.

از دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید درباره این که کدام رسانه هر روز از طریق پرس پول می تواند اخبار مربوط به رئیس جمهور را پوشش دهد، تصمیم گیری می کند. پیش از سال ۲۰۲۵ و دوره دوم دولت ترامپ، این وظیفه با هماهنگی انجمن خبرنگاران کاخ سفید انجام می شد.

اعضای گروه تلویزیونی کاخ سفید هفته پیش در بیانیه مشترکی گزارش داد: مردم به دریافت اطلاعات درست و مستقل درباره دولت نیاز دارند و دولت نباید سازمان های خبری را به دلیل مخالفت با گزارش دهی آن ها محدود کند.

سی ان ان، ام اس ناو و پولیتیکو در واکنش به تصمیم کاخ سفید، با تنظیم شکایت نامه ای ممنوعیت اعمال شده علیه آن ها را نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا عنوان کردند. با این حال وکلای وزارت داگستری آمریکا این ممنوعیت را به بهانه حفاظت از امنیت ملی توجیه کرده و به «حساسیت» و «محرمانه» بودن اطلاعات اشاره می کنند.

به گزارش ایرنا، کاخ سفید پیش‌تر دسترسی خبرگزاری آسوشیتدپرس به دفتر بیضی کاخ سفید، هواپیمای ریاست‌جمهوری و برخی دیگر از فضاهای مرتبط با رئیس‌جمهور آمریکا را محدود کرده بود؛ اقدامی که پس از تصمیم این خبرگزاری برای ادامه استفاده از نام «خلیج مکزیک» به جای «خلیج آمریکا» صورت گرفت. این اقدام پس از آن انجام شد که ترامپ با صدور فرمانی اجرایی خواست نام این پهنه آبی بین‌المللی تغییر کند.

برچسب ها: ترامپ ، قوه قضاییه ، کاخ‌سفید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار