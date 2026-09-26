یک کارشناش عراقی تصمیم دولت این کشور برای تعلیق پروازهای جمهوری اسلامی ایران را اقدامی «شتاب زده» دانست و تاکید کرد این اقدام تحت فشارهای خارجی، حاکمیت عراق را مخدوش می‌کند.

جوان آنلاین: «محمد الزیداوی» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» تصریح کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر ممنوعیت پروازهای ایران به عراق، اقدامی شتاب‌زده است و هیچ فایده‌ای ندارد.

وی افزود: این تصمیم بازتاب دهنده فشارهای بین‌المللی (بر عراق) است و این فشار آشکارا به حاکمیت این کشور خدشه وارد می کند. الزیداوی هشدار داد: این تصمیم، اقشار مختلف جامعه عراق و ایران را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

الزیداوی در اشاره به ایستادن جمهوری اسلامی ایران درکنار عراق و پشتیبانی از این کشور در سالیان گذشته گفت: جمهوری اسلامی مواضع مهمی در خصوص مبارزه با تروریسم دارد.

وی هشدار داد: ممنوعیت ورود پروازهای ایرانی به عراق بر بازار عراق تأثیر منفی خواهد گذاشت و به بخش گردشگری آسیب خواهد رساند.

تصمیم دولت عراق برای تعلیق پروازهای ایران با اعتراض اقشار مختلف عراق به علت تاثیر منفی آن روبه‌رو شده است. در همین ارتباط، «حسین العیساوی» رئیس شورای استان نجف اشرف پیشتر از اعتراض بازرگانان، دانشجویان و بیماران عراقی به تصمیم دولت این کشور در اعمال محدودیت های پروازی برای هواپیماهای ایرانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بغداد در این تصمیم تجدید نظر کند.

وی تاکید کرد که این ممنوعیت، پیامدهای اقتصادی برای استان نجف اشرف دارد و باعث رنج زیادی برای دانشجویان، بیماران، بازرگانان و زائران می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه سوم مهر ماه از توقف نمایش و فروش بلیت پروازهای مسیر عراق، به‌ویژه نجف اشرف، تا اطلاع ثانوی خبر داد و بر بازگشت کامل وجه بلیت‌های پروازهای تعلیق‌شده بدون کسر جریمه تأکید کرد. در پی توقف پروازهای نجف اشرف از صبح جمعه، این سازمان به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روزهای آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.