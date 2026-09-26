تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: جنگندههای متجاوز رژیم اسرائیل به شهرک «سجد» در جنوب لبنان حمله کردند. هواپیماهای رژیم اسرائیل همچنین منطقه «جبلالرفیع» و حومه شهرک «سجد» را هدف قرار دادند.
یک گشتی ارتش رژیم اسرائیل نیز به سمت حومه شهرک «دیر میماس» پیشروی کرد و در منطقه «کروم الزیتون» مستقر شد. شبکه المنار همچنین از وقوع انفجاری در نزدیکی قلعه «الشقیف» در جنوب لبنان در نتیجه حملات صهیونیستها خبر داد.
بامداد امروز شنبه نیز توپخانه ارتش رژیم اسرائیل منطقه «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان را هدف قرار داد. حملات امروز به جنوب لبنان درادامه حملات جمعه شب صورت گرفت.
شبکه المنار گزارش داد که جنگندههای متجاوز رژیم اسرائیل جمعه شب شهرک «القنطره» در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. مناطق «وادی السلوقی»، «وادی زیبقین» و منطقه واقع میان شهرکهای «حولا» و «مجدل سلم» و منطقه میان «میفدون» و «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان هم هدف گلولهباران توپخانهای رژیم اسرائیل قرار گرفت.