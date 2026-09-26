کد خبر: 1381430
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش قیمت سوخت در چین

چین چین در پی افزایش قیمت جهانی نفت، بهای بنزین و گازوئیل را افزایش داد.

جوان آنلاین: چین از ساعت ۲۴ روز ۲۴ سپتامبر قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داده است.

بر اساس اعلام کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، قیمت بنزین استاندارد ۳۹۵ یوان و گازوئیل ۳۸۵ یوان در هر تن افزایش یافته است.

بر اساس اعلام کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، از ساعت ۲۴ روز ۲۴ سپتامبر، قیمت بنزین و گازوئیل استاندارد در بازار داخلی این کشور طبق سازوکار فعلی قیمت‌گذاری باید به‌ترتیب ۸۳۰ یوان و ۸۰۰ یوان در هر تن افزایش می‌یافت، اما پس از اعمال سیاست‌های کنترلی، افزایش واقعی قیمت‌ها به‌ترتیب ۳۹۵ یوان و ۳۸۵ یوان در هر تن تعیین شد.

شین‌هوا گزارش داد تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نوسانات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از عوامل اصلی این افزایش بوده‌اند. قیمت نفت پس از نوسانات اخیر، در روزهای گذشته بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین همچنین از شرکت‌های نفتی این کشور خواسته است تولید و انتقال فرآورده‌های نفتی را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کنند که عرضه پایدار در بازار تضمین شود. دستگاه‌های مسئول محلی نیز موظف شده‌اند نظارت بر بازار را افزایش داده و با تخلفات قیمتی برخورد کنند.

این کمیسیون تأکید کرده است با توجه به تداوم ابهام در تحولات ژئوپلیتیکی، تأثیر وضعیت خاورمیانه بر قیمت جهانی نفت باید به‌طور مستمر مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: چین ، بنزین ، نفت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار