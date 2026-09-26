نشریه فارن افرز با اعتراف به قدرت ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی به نقطه ضعف آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: نشریه فارن افرز به قلم هورویتر که پیشتر به عنوان دستیار معاون وزیر جنگ آمریکا فعالیت می کرد اعتراف کرد، آمریکا و رژیم صهیونیستی هزاران هدف را در ایران مورد اصابت قرار دادند اما با این وجود نظام حاکم بر این کشور بعد از گذشت بیش از شش ماه همچنان پابرجا بوده و توانسته تنگه هرمز را ببندند که در نهایت باعث افزایش قیمت انرژی شده و نفوذ سیاسی بیشتری به ایران داده است.

قدرت مقاومت ایران

بر اساس این گزارش، قدرت ایران در پایداری و مقاومت به آمادگی این کشور برای رویارویی با جنگ احتمالی طولانی و بازسازی ساختار حکومتی، تأمین واردات کالاها و مهم تر از همه ذخایر گسترده پهپادها و موشک های ارزان قیمت برمی گردد. این سلاح ها باعث شده ایران بتواند خسارت های سنگینی به پایگاه های آمریکا و زیر ساخت های منطقه وارد آورده و هزینه جنگ افروزی را افزایش بدهد.

تحمیل معادله جدید

معادله جدید فرضیه های قدیمی برتری نظامی را جا به جا کرده است؛ حمله ارزان تر از دفاع شده است. پهپاد شاهد ۱۳۶ ایرانی که با هزینه ۳۵ هزار دلاری ساخته می شود می تواند با یک موشک پاتریوت چهار میلیون دلاری آمریکا مقابله کند. بنابراین تداوم مقابله با این سلاح ارزان با استفاده از سامانه های گران قیمت برای ارتش های جهان سخت می شود.

نویسنده این مقاله نسبت به خطرات اعتماد بیش از حد ارتش آمریکا بر هوش مصنوعی هشدار داد و گفت که مشکل اصلی آمریکا حجم ذخایر تسلیحاتی است. اگر ارتش ها نتوانند ساختار خود را تغییر دهند برتری در زمینه تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. آمریکا به شدت بر سلاح و سامانه های گران قیمت مانند تاماهاوک و جنگنده های اف ۳۵ تکیه دارد اما مقابله با سلاح های انبوه و دقیق نیازمند تولیدات ارزان قیمت و سرعت بیشتر در استفاده از آنها است.

پیروی کشورها از ایران

ایران ثابت کرده که کشورهای دیگر از رقابت های قدرت نظامی دور نمی مانند چرا که شبکه های موشکی زیر زمینی و تأسیسات پراکنده نابودی توان نظامی این کشور به صورت کامل را سخت کرده است. این در حالی است که آمریکا مجبور شده حجم انبوهی از موشک های گران خود را استفاده کند.

کشورهای دیگر عملا در حال درس گرفتن از ایران هستند. کره شمالی پهپادهای ارزان خود را ارتقا می دهد و لهستان بودجه تخصیص یافته به تولید پهپادها و پدافند را تقویت می کند. کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به دنبال گسترش توان تهاجمی پهپادی خود هستند.

دوران سلاح های انبوه و نقطه زن

ما شاهد یک شکاف روزافزون در خصوص هزینه حمله و دفاع هستیم. آمریکا مقادیر زیادی از موشک های پاتریوت و تاد خود را در جریان حمله به ایران استفاده کرده است. این مسئله باعث می شود معادله قدرت با میزان ثروت سنجیده نشود چرا که کشورهای زیادی می توانند حجم انبوهی از سلاح های نقطه زن را با هزینه کم تولید کنند.

دوران سلاح های انبوه و نقطه زن آغاز شده و آمریکا باید توان نظامی خود را بر اساس این اصل بازسازی کند.