روسیه: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز سازنده است

نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را عمل‌گرایانه و سازنده توصیف کرد.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف در شبکه ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد پیشنهاد ایران عمل‌گرایانه و سازنده باشد. باید دید ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد؟»

این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که ایران پیشنهاد کرده است در صورت اجرای شروط مورد نظر تهران از سوی آمریکا، روندی هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات آغاز شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که در صورت پذیرش پیشنهاد از سوی آمریکا، اقدامات اولیه طی چهار تا پنج روز انجام خواهد شد، تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی و در روز هفتم مذاکرات درباره موضوعات مورد توافق آغاز می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پیشنهاد ایران از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. تهران اعلام کرده است که رفع محاصره دریایی بنادر ایران، لغو تحریم‌های نفتی و برقراری آتش‌بس در منطقه، از جمله شروط این طرح است.

در همین حال، رویترز گزارش داده است که ایران روز شنبه همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به این پیشنهاد است؛ این در حالی است که روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این طرح را رد کرده است. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، پاسخ رسمی و علنی کاخ سفید درباره جزئیات پیشنهاد ایران منتشر نشده است.