کد خبر: 1381425
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
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سیلاب گسترده در تایلند؛ بانکوک در وضعیت بحرانی

سیلاب باران شدید و مستمر در تایلند موجب جاری شدن سیلاب گسترده در ۲۱ استان این کشور شده و مقام‌های بانکوک، پایتخت را در پی آب‌گرفتگی گسترده در وضعیت منطقه آسیب‌دیده از بلایای طبیعی قرار دادند.

جوان آنلاین: بارندگی شدید طی حدود ۴۸ ساعت گذشته موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها و معابر بانکوک شده و در برخی مناطق ارتفاع آب به حدود یک متر رسیده است. بر اساس گزارش مقام‌های محلی، نزدیک به ۳۰۰ میلی‌متر باران از بعدازظهر پنجشنبه در پایتخت تایلند باریده است و شماری از خودروها در سیلاب گرفتار شده‌اند.

به گزارش مهر، در پی تشدید وضعیت، مقام‌های بانکوک اقدامات اضطراری برای کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده را آغاز کرده و مراکز اسکان اضطراری برای افرادی که قادر به ماندن در منازل خود نیستند، در نظر گرفته‌اند. گزارش‌ها همچنین از اختلال گسترده در رفت‌وآمد و حمل‌ونقل شهری حکایت دارد.

همزمان، اداره هواشناسی تایلند درباره ادامه بارش‌های شدید تا بسیار شدید در روزهای ۲۶ و ۲۷ سپتامبر هشدار داده است. بر اساس این هشدار، مناطق شمالی، شمال‌شرق، مرکز از جمله بانکوک، شرق و جنوب کشور با بارش‌های سنگین مواجه خواهند بود و احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان آبراهه‌ها و رانش زمین وجود دارد.

دولت تایلند اعلام کرده است که در حال حاضر، سیلاب در ۲۱ استان این کشور ادامه دارد و بیش از ۸۴ هزار نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. مقام‌های دولتی همچنین دستور داده‌اند نیروهای امدادی و تجهیزات لازم به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق پرخطر مستقر باشند و وضعیت مناطق سیل‌زده را زیر نظر بگیرند.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی تایلند، یک سامانه کم‌فشار فعال در منطقه مرکزی و اطراف بانکوک در حال حرکت در امتداد نوار موسمی است و همزمان تقویت بادهای موسمی جنوب‌غربی بر شدت بارش‌ها افزوده است. مقام‌های تایلندی از مردم خواسته‌اند هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد در مناطق مستعد سیلاب و رانش زمین خودداری کنند.

برچسب ها: وقوع سیلاب ، تایلند ، بانکوک
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