درخواست چندباره استقلال برای معرفی قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر فوتبال

جوان آنلاین: تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به دلیل برگزاری بازی های تیم ملی امید در ناگویا و همچنین شروع فیفادی در شهریورو مهرماه سال جاری بار دیگر باشگاه استقلال تهران را بر آن داشت تا از صدرنشینی خود در فصل نیمه کاره گذشته در فدراسیون فوتبال دفاع کند و خواستار معرفی این تیم به عنوان قهرمان فصل گذشته شود.

به گزارش مهر، اگرچه آبی پوشان پایتخت با صدرنشینی به عنوان نماینده باشگاهی در لیگ نخبگان معرفی شدند اما علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه دنبال معرفی رسمی این تیم به عنوان قهرمان فصل است.

درخواستی که به صراحت و به وضوح از سوی حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و مدیران این مجموعه رد شد اما تنی چند از اعضای هیئت رئیسه در جلسه ای که اواخر تیرماه گذشته داشتند خواستار بررسی نمونه های خارجی بخصوص کشورهای اروپایی در زمان شیوع کرونا بودند تا در این باره تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

تحقیق هایی که به یک کارگروه سپرده شد تا در این باره تصمیم گیری کنند اما نکته قابل توجه تغییر نظر موافقان و مخالفان ابتدایی درخواست استقلال برای جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر بود. گروه مخالفان فعلی هیئت رئیسه به دلیل جایگاهی که در باشگاه های خود دارند به هیچ وجه رضایت به این موضوع نمی دهند و همراه سازمان لیگ هستند که قهرمان معرفی نشود. این در حالی است که چند نفر از اعضای هیئت رئیسه نیز به طرز قابل توجهی دنبال اعلام قهرمانی استقلال هستند و می خواهند این موضوع در سکوت محض خبری و بدون اینکه فشار رسانه ای وارد شود اقدامات لازم برای معرفی استقلال تهران به عنوان قهرمان لیگ بیست و پنجم (۱۴۰۵-۱۴۰۵) را انجام دهند.

حال باید منتظر ماند و دید حالا که موضوع تلاش چندباره باشگاه استقلال برای معرفی قهرمانی این تیم در فصل گذشته، رسانه‌ای شده است نگاه ۵ عضو موافق هیئت رئیسه فدراسیون مبنی بر اعلام قهرمانی آبی ها که مخالفان قابل توجهی نظیر مدیران و هواداران تراکتور، سپاهان و پرسپولیس دارند چه نتیجه ای را به همراه خواهد داشت و چه سرنوشتی در نهایت برای قهرمان فصل نیمه کاره به طور رسمی رقم خواهد خورد.