کد خبر: 1381422
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

الخزعلی: قاطعانه با محاصره ظالمانه ایران مخالف هستیم

الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با انتقاد از دولت این کشور در همسویی با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران خواهان اتخاذ موضع قاطع در این خصوص شد.

جوان آنلاین: قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای طی امروز شنبه تصریح کرد: ما مخالفت قاطع خود را با اعمال محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم. برای ما سخت است که ببینیم ملت ایران در رنج است و عراق تنها نظاره گر باشد و حتی در این محاصره ظالمانه مشارکت کند.

وی اضافه کرد: نه منطقی و نه قابل قبول است که موضع عراق با موضع این کشور در قبال ترکیه و افغانستان مبنی بر مخالفت با محاصره ملت ها متفاوت باشد به ویژه آن که پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عراق و عراقی ها را به ملت مسلمان و مؤمن ایران وصل می کند.

الخزعلی از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت عراق خواست موضع قاطعی در این خصوص اتخاذ کنند و گفت: ما در وهله اول از ملتمان و بعد از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت می خواهیم بر اساس اصول حاکمیتی و انسانی موضع یکپارچه در این خصوص اتخاذ کنند.

برچسب ها: قیس الخزعلی ، الخزعلی ، عراق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار