الخزعلی: قاطعانه با محاصره ظالمانه ایران مخالف هستیم

جوان آنلاین: قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای طی امروز شنبه تصریح کرد: ما مخالفت قاطع خود را با اعمال محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم. برای ما سخت است که ببینیم ملت ایران در رنج است و عراق تنها نظاره گر باشد و حتی در این محاصره ظالمانه مشارکت کند.

وی اضافه کرد: نه منطقی و نه قابل قبول است که موضع عراق با موضع این کشور در قبال ترکیه و افغانستان مبنی بر مخالفت با محاصره ملت ها متفاوت باشد به ویژه آن که پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عراق و عراقی ها را به ملت مسلمان و مؤمن ایران وصل می کند.

الخزعلی از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت عراق خواست موضع قاطعی در این خصوص اتخاذ کنند و گفت: ما در وهله اول از ملتمان و بعد از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت می خواهیم بر اساس اصول حاکمیتی و انسانی موضع یکپارچه در این خصوص اتخاذ کنند.