کد خبر: 1381417
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
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ارتش روسیه مرکز پردازش داده استارلینک در کی‌یف را هدف قرار داد

روسیه به گزارش وزارت دفاع روسیه، یک نقطه بندری که از طریق آن تسلیحات اروپایی به اوکراین وارد می‌شد، هدف قرار گرفت.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه امروز، شنبه (۲۶ سپتامبر) گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در جریان حملات شب گذشته مرکز پردازش داده «کاسمونووا» در شهر کی‌یف را که فعالیت اینترنت همراه و پشتیبانی از سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک را در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین تأمین می‌کرد، هدف قرار دادند.

در بیانیه این وزارتخانه یادآوری شده که روز جمعه نیز مرکز داده شرکت «داتاگروپ» در کی‌یف که برای پردازش و انتقال اطلاعات شناسایی برای ارتش اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار گرفت.

هدف قرار گرفتن بندر انتقال تسلیحات اروپایی برای نیروهای مسلح اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در نتیجه حملات، اهدافی نیز از جمله در اودسا و منطقه اودسا هدف قرار گرفتند. ارتش روسیه از جمله یک نقطه بندری در منطقه ویلکووا که از طریق آن انواع سلاح و مهمات اروپایی برای نیروهای مسلح اوکراین وارد می‌شد، هدف قرار داد. در این حملات از پهپادهای نوع «گران-۴ سیکر» استفاده شد.

بر اساس این اطلاعات، در جریان حملات شبانه یک پل جاده‌ای در منطقه مسکونی مایاکی نیز منهدم شد که برای انتقال محموله‌های نظامی نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام یک کشتی باری در آب‌های دریای سیاه خبر داد و این کشتی محموله‌های نظامی حمل می‌کرد.

این وزارتخانه روز جمعه نیز اعلام کرده بود که نیروهای روسیه به پنج کشتی باری در آب‌های دریای سیاه و در بندر اودسا حمله کردند. اهداف این حملات کشتی‌هایی بودند که برای انتقال محموله‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بر اساس اعلام وزارت دفاع، تمامی اهداف تعیین‌ شده منهدم شدند.

سرنگونی ۶۴۵ پهپاد مهاجم اوکراینی طی شب گذشته

وزارت دفاع روسیه همچنین یادآور شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته ۶۴۵ فروند پهپاد از نوع هواپیمای متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را رهگیری و منهدم کردند. این پهپادها در آسمان مناطق مختلف فدراسیون روسیه و همچنین بر فراز آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه منهدم شدند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز صبح امروز اعلام کرد که شمار پهپادهای سرنگون‌ شده در مسیر نزدیک شدن به پایتخت به ۲۰ فروند افزایش یافته است . به گفته او، گروه‌های امدادی سریعاً عملیات رفع پیامدهای ناشی از سقوط بقایای پهپادها را آغاز کردند.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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