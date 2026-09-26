ترامپ در اقدامی نادر بودجه مصوب کنگره را لغو کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با استناد بر یک رویه جنجال برانگیز و در اقدامی نادر، اعلام کرد که تقریبا یک میلیارد دلار از بودجه فدرال را لغو کرده است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: بیشترین بخش لغو این بودجه، شامل برنامه های خدمات بهداشتی و انسانی می‌شود که برای مهاجران بدون مدرک و کودکان بدون همراه در دادگاه ها و برنامه های مشابهی برای آموزش و بهداشت دانش آموزان مهاجر اختصاص یافته است.

کاخ سفید در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که این بودجه صرف برنامه ای حمایتی از مهاجرت غیرقانونی و سازمان های غیر دولتی ارائه دهنده خدمات به پناهندگان، مهاجران و افراد غیرشهروند و کودکان بدون همراه می شد.

در این بیانیه ادعا می شود با توجه به برنامه های موفقیت آمیز مربوط به سیاست های مرزی ترامپ، ورود غیرقانونی خارجی ها پایان یافته و اکنون دیگر نسبت به قبل افراد کمتری به طور غیرقانونی وارد آمریکا می شوند.

سوزان کالینز سناتور جمهوریخواه از ایالت مین، تصمیم دولت ترامپ برای لغو این بودجه را «غیرقانونی» توصیف کرد و از دفتر مدیریت و بودجه (OMB) خواست تمام ۱.۳ میلیارد دلارِ تخصیص‌یافته از بودجه سال مالی ۲۰۲۵ را طبق هدف تعیین‌شده هزینه کنند.

کالینز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این اقدام نشان می‌دهد که دفتر مدیریت و بودجه به طور عمدی این وجوه را ماه‌ها مسدود کرده بود تا بتواند لغو غیرقانونیِ اعتباراتی را که با حمایت هر دو حزب تصویب و به قانون تبدیل شده بودند، عملی سازد. دفتر مدیریت و بودجه، نهادی از قوه مجریه است و اختیار تصمیم‌گیری درباره این که کدام برنامه‌ها ارزش تأمین مالی دارند را ندارد.»

جف مرکلی سناتور دموکرات و عضو کمیته بودجه سنا نیز با تایید اظهارات کالینز استفاده ترامپ از طرحی را که امکان لغو این بودجه را فراهم می کند محکوم کرد و از رئیس جمهوری آمریکا و راسل ووت مدیر دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده به دلیل اتخاذ تصمیم لغو این بودجه انتقاد کرد و گفت آن ها با این کار، قانون را نقض کرده اند.