کد خبر: 1381416
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ در اقدامی نادر بودجه مصوب کنگره را لغو کرد

ترامپ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با استناد بر یک رویه جنجال برانگیز و در اقدامی نادر، اعلام کرد که  تقریبا یک میلیارد دلار از بودجه فدرال را لغو کرده است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: بیشترین بخش لغو این بودجه، شامل برنامه های خدمات بهداشتی و انسانی می‌شود که برای مهاجران بدون مدرک و کودکان بدون همراه در دادگاه ها و برنامه های مشابهی برای آموزش و بهداشت دانش آموزان مهاجر اختصاص یافته است.

کاخ سفید در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که این بودجه صرف برنامه ای حمایتی از مهاجرت غیرقانونی و سازمان های غیر دولتی ارائه دهنده خدمات به پناهندگان، مهاجران و افراد غیرشهروند و کودکان بدون همراه می شد.

در این بیانیه ادعا می شود با توجه به برنامه های موفقیت آمیز مربوط به سیاست های مرزی ترامپ، ورود غیرقانونی خارجی ها پایان یافته و اکنون دیگر نسبت به قبل افراد کمتری به طور غیرقانونی وارد آمریکا می شوند.

سوزان کالینز سناتور جمهوریخواه از ایالت مین، تصمیم دولت ترامپ برای لغو این بودجه را «غیرقانونی» توصیف کرد و از دفتر مدیریت و بودجه (OMB) خواست تمام ۱.۳ میلیارد دلارِ تخصیص‌یافته از بودجه سال مالی ۲۰۲۵ را طبق هدف تعیین‌شده هزینه کنند.

کالینز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این اقدام نشان می‌دهد که دفتر مدیریت و بودجه به طور عمدی این وجوه را ماه‌ها مسدود کرده بود تا بتواند لغو غیرقانونیِ اعتباراتی را که با حمایت هر دو حزب تصویب و به قانون تبدیل شده بودند، عملی سازد. دفتر مدیریت و بودجه، نهادی از قوه مجریه است و اختیار تصمیم‌گیری درباره این که کدام برنامه‌ها ارزش تأمین مالی دارند را ندارد.»

جف مرکلی سناتور دموکرات و عضو کمیته بودجه سنا نیز با تایید اظهارات کالینز استفاده ترامپ از طرحی را که امکان لغو این بودجه را فراهم می کند محکوم کرد و از رئیس جمهوری آمریکا و راسل ووت مدیر دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده به دلیل اتخاذ تصمیم لغو این بودجه انتقاد کرد و گفت آن ها با این کار، قانون را نقض کرده اند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، کنگره
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قتل شوهر با سیانور

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تسلیم‌بشو نیستیم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

کشور مهیای پاییز پرباران است

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار