کد خبر: 1381413
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

چرا نشست شی و ترامپ نتیجه اقتصادی قابل توجهی نداشت 

ترامپ رسانه‌های بین المللی ضمن بررسی مولفه‌های متعدد اقتصاد بین‌المللی اعلام کردند که نشست رؤسای جمهور آمریکا و چین نتیجه اقتصادی قابل توجهی برای دو کشور نداشت. 

رسانه‌های بین المللی ضمن بررسی مولفه‌های متعدد اقتصاد بین‌المللی اعلام کردند که نشست رؤسای جمهور آمریکا و چین نتیجه اقتصادی قابل توجهی برای دو کشور نداشت.  دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر رسمی شی جین‌ پینگ به آمریکا، مراسمی باشکوه برای همتای چینی‌اش ترتیب داد. با این‌ حال، نشست دو رئیس جمهور بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، با وجود اختلاف‌ها و مسائل اقتصادی حل‌ نشده میان دو کشور، به تصمیم تازه و اثرگذاری منجر نشد.

خبرگزاری بلومبرگ، در این رابطه نوشت که هنوز توافق‌های موردانتظار درباره کاهش تعرفه‌های گمرکی میان دو کشور یا ایجاد کانال ارتباطی تازه‌ای درباره هوش مصنوعی اعلام نشده است. هم‌زمان، سهام چین در بورس هنگ‌کنگ افت کرد که نشان می‌دهد بازارهای اقتصادی در جریان نشست ترامپ و شی پیشرفت چندانی ندیده‌اند.

بلومبرگ با اشاره به اختلاف نظر دو کشور بر سر مسائل مختلف بین المللی نوشت که چین با وجود تحریم‌های آمریکا، همچنان نفت خام ایران را می‌خرد؛ قطعات یدکی هواپیماهای «اف-۳۵» را که واشنگتن به هنگ‌کنگ فرستاده بود در اختیار دارد؛ و شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد نیروهای انصار الله مورد حمایت ایران، از قطعاتی ساخت چین برای تولید سلاح در یمن استفاده کرده‌اند. رقابت دو کشور در حوزه هوش مصنوعی و فلزات کمیاب و تعرفه‌ها نیز شدت گرفته است.

با این وجود، ترامپ از «دوستی عمیق» خود با رئیس‌جمهور چین تمجید کرد و با اقدامی کم‌سابقه، هنگام ورود شی به پایگاه هوایی اندروز در نزدیکی واشنگتن در روز چهارشنبه، به استقبال او رفت. او همچنین مجسمه‌ای از عقاب، نماد ایالات متحده، به شی هدیه داد و او را به گشتی کم‌سابقه با بالگرد ریاست‌جمهوری برد.

شی، اما احساسات زیادی از خود نشان نداد. او از ترامپ خواست برای آنکه هوش مصنوعی «تحت کنترل انسان» باقی بماند، همکاری‌ها را تقویت کند. این در حالی‌ است که ترامپ پیش‌تر احتمال تهدیدآمیز بودن هوش مصنوعی برای انسان را رد کرده بود. شی گفت که چین از شرکت‌های آمریکایی که مایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در این کشور هستند، استقبال می‌کند و امیدوار است شرکت‌های چینی نیز در آمریکا رفتاری عادلانه ببینند.

شی همچنین از دعوت ۱۰۰ هزار جوان آمریکایی به چین برای شرکت در برنامه‌های تبادل تحصیلی خبر داد؛ اقدامی که نشانه‌ای از تمایل پکن به بهبود روابط با واشنگتن بود.

رایان هاس، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، به خبرگزاری فرانسه گفت: «نمایش تشریفات هدف اصلی این نشست بود.» وی افزود: «وقتی نمایش‌های نظامی و مراسم استقبال را از برنامه کنار بگذاریم، کمتر از دو ساعت جلسه رودررو برای دو طرف باقی می‌ماند.»

به باور هاس، هدف این دیدارها نشان دادن این بود که دو رئیس‌جمهور می‌توانند روابط آمریکا و چین را به‌ طور مؤثر و در چارچوبی از رقابتِ معقول مدیریت کنند.

شی در دیدار با ترامپ در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید، از او خواست درباره استقلال تایوان احتیاط کند؛ جزیره‌ای خودگردان که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند.

بر اساس بیانیه چین درباره محتوای گفت‌وگوها، شی همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگ و دستیابی هرچه سریع‌تر به راه‌حلی مذاکره‌ شده با تهران تأکید کرد.

در همین رابطه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد پکن و واشنگتن توافق کرده‌اند آتش‌بس تجاری میان دو کشور را دو ماه دیگر تمدید کنند. این آتش‌بس که به جنگ تجاری میان چین و آمریکا موقتا پایان داد، قرار بود در نوامبر آینده پایان یابد. این جنگ پس از آن شدت گرفت که ترامپ تعرفه‌های گمرکی کالاهای چینی را به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داد.

در چارچوب این آتش‌بس، تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی کاهش یافت و در مقابل، پکن محدودیت‌های صادرات فلزات کمیاب را لغو کرد. چین بخش عمده‌ای از صادرات جهانی این مواد را در اختیار دارد و این فلزات از اجزای اساسی بسیاری از صنایع مهم آمریکا، از جمله فناوری، هواپیماسازی و تسلیحات، هستند.

جرد موندشاین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه سیدنی استرالیا، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت ترامپ در حال حاضر می‌کوشد روابط را تا حدی باثبات کند تا آمریکا بتواند به‌طور اساسی آسیب‌پذیری‌های خود را در برابر پکن کاهش دهد.

ترامپ بارها از چین خواسته است برای ایجاد رابطه‌ای اقتصادی «متوازن‌تر»، کالاهای بیشتری از آمریکا بخرد. اما سفر شی به هیچ تعهدی برای خرید هواپیماهای بوئینگ یا محصولات کشاورزی آمریکایی منجر نشد. ایالات متحده با چین کسری تجاری بزرگی دارد؛ یعنی میزان واردات کالایی‌اش از چین بسیار بیشتر از صادراتش به آن کشور است.

بر اساس داده‌های دفتر نماینده تجاری آمریکا، ارزش صادرات کالاهای آمریکایی به چین در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۶ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که واردات کالاهای چینی به آمریکا ۳۰۸٫۷ میلیارد دلار بود.

برچسب ها: ترامپ ، چین ، امریکا
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