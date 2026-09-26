تداوم حملات دشمن صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش‌بس امروز (شنبه) حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داد.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه خبری المیادین گزارش داد که جنگنده‌های دشمن صهیونیستی طی چندین حمله جبل الرفیع واقع در ارتفاعات منطقه التفاح را هدف قرار دادند.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های لبنانی همچنین از دو حمله رژیم صهیونیستی به ارتفاعات «سجد» در جنوب لبنان خبر دادند.

رسانه‌های خبری گزارش دادند یک پهپاد متخاصم در ارتفاع پایین بر فراز آسمان ضاحیه جنوبی بیروت، حریم هوایی لبنان را نقض کرد.

این حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان در حالی ادامه دارد که تاکنون پنج دور از مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان دو طرف برگزار شده است.