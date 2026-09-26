مهاجم استقلال بهترین بازیکن هفته لیگ نخبگان شد

با پایان رای گیری سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، سعید سحرخیزان بهترین بازیکن هفته اول لیگ نخبگان شد.

جوان آنلاین: در پایان هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست تا بهترین بازیکن این هفته را انتخاب کنند که در نهایت سعید سحرخیزان، مهاجم جوان استقلال، با کسب ۴۵.۳۵ درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب شد.

به گزارش مهر، سحرخیزان که در دیدار استقلال برابر السد قطر موفق شده بود عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کند، یکی از گزینه‌های نظرسنجی AFC برای انتخاب بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا بود و در پایان با کسب ۴۵.۳۵ درصد آرای مخاطبان، بالاتر از سایر گزینه‌ها قرار گرفت و این عنوان را به خود اختصاص داد.

تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر السد قطر را شکست دهد و سحرخیزان نیز در این دیدار یکی از گل‌های آبی‌پوشان را به ثمر رساند.

لازم به ذکر است تیم فوتبال استقلال در هفته دوم این مسابقات باید شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران به مصاف تیم الغرافه قطر برود.