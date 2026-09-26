انتقاد سازمان ملل از حرکت نتانیاهو در مجمع عمومی

جوان آنلاین: استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس خبری خود طی روز گذشته در پاسخ به سؤالی مبنی بر استفاده نتانیاهو از دستگاه پیجر برای اشاره به عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان گفت: ما نمی توانیم آزادی بیان سران را محدود کنیم اما امیدواریم تمام کسانی که در سازمان ملل سخنرانی می کنند به جدیت و قداست این مکان احترام بگذارند.

به گزارش مهر، نتانیاهو روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با نمایش دستگاه پیجر گفت که رژیم صهیونیستی با این دستگاه‌های بمب‌گذاری شده، صدها نفر از نیروهای حزب الله و شهروندان لبنان را ترور و یا نقض عضو کرد.

وی با افتخار از این عملیات تروریستی وحشیانه علیه مردم لبنان یاد کرد.