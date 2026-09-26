رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به ورود مدیریت شهری به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، از پیشرفت ۹۶ درصدی این اقدامات خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران درباره ورود شهرداری به موضوعاتی نظیر بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، تأمین کالاهای اساسی و حوزه‌های آب و انرژی، اظهار کرد: در کشورهایی که اختیارات حوزه حکمرانی محلی به مدیریت‌های شهری سپرده شده، معمولاً تجارب موفقیت‌آمیزی به دست آمده است.

به گزارش مهر، وی افزود: در کشور ما نیز بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند این روش باید عملیاتی شود اما در حوزه واگذاری اختیارات به مدیریت شهری و قانون‌گذاری در این زمینه، موفق نبوده‌ایم. با وجود این، طی سال‌های اخیر شهرداری تهران عملاً در برخی حوزه‌هایی که طبق قانون مسئولیت آن‌ها با دولت است، با هماهنگی دولت وظایفی را برعهده گرفته است.

بابایی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این موضوع، بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده پس از جنگ ۴۰ روزه است. پرداخت خسارت و بازسازی و نوسازی این منازل از نظر قانونی جزو وظایف دولت و بنیاد مسکن بود اما با توجه به اینکه ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی در تهران دچار خسارت شدند، شهرداری بخشی از این مسئولیت را برعهده گرفت.

پیشرفت ۹۶ درصدی بازسازی واحدهای مسکونی دچار خسارت متوسط

وی گفت: در بخش واحدهای دارای خسارت جزئی، ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد شناسایی شد که بازسازی آن‌ها تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین ۹ هزار و ۸۵ واحد مسکونی دچار خسارت متوسط شدند که بازسازی آن‌ها حدود ۹۶ درصد پیشرفت داشته است

عضو شورای شهر تهران افزود: ۴۰۴ واحد نیز نیازمند مقاوم‌سازی سازه‌ای و تعمیرات اساسی بودند که در این بخش حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. همچنین ۲ هزار و ۱۳۵ واحد نیازمند تخریب و نوسازی شناسایی شد که صدور مجوز تخریب و نوسازی این واحدها حدود ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

بابایی تصریح کرد: در مجموع پیشرفت فیزیکی اقدامات مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه در سطح شهر تهران حدود ۹۶ درصد است.

وی افزود: اگر بازسازی این واحدها توسط دولت انجام می‌شد، چه‌بسا به دلیل بروکراسی سنگین با تأخیر طولانی مواجه می‌شدیم اما مدیریت شهری با هماهنگی دولت وارد این موضوع شد و اقدامات را با سرعت انجام داد.

عضو شورای شهر تهران درباره پرداخت خسارت لوازم منزل نیز گفت: شهرداری تهران کمک‌هزینه‌هایی را به شهروندان پرداخت کرده است؛ البته این مبالغ به معنای جبران کامل خسارت‌ها نیست و تأمین این هزینه‌ها برعهده دولت است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۳۹۶ پرداختی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، یک هزار و ۱۸۲ پرداختی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و یک هزار و ۶۸۹ پرداختی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده و در مجموع حدود ۱.۲ همت به شهروندان خسارت‌دیده، به‌صورت نقدی و در قالب کمک‌هزینه خرید لوازم منزل آسیب‌دیده پرداخت شده است.

بابایی گفت: برای تمام واحدها اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی مجوزهای مربوط به تخریب و نوسازی به‌صورت رایگان صادر شد اما پرداخت خسارت برای واحدهای دارای خسارت جزئی و متوسط صرفاً در مورد واحدهای مسکونی انجام شده است.

وی افزود: خانوارهایی که اسکان اضطراری آن‌ها در هتل‌ها انجام شده بود، تقریباً همگی ساماندهی شده‌اند و مورد خاصی از تداوم اسکان اضطراری نداریم. با این حال یک هزار و ۸۷۸ مورد ودیعه مسکن و اجاره‌بها تا دو سال به خانوارهایی که منازل آن‌ها نیازمند تخریب و نوسازی بود، پرداخت شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به‌طور میانگین حدود یک‌ونیم میلیارد تومان برای ودیعه مسکن و تا سقف ماهانه ۴۰ میلیون تومان بابت اجاره‌بها از سوی شهرداری پرداخت شده تا عملیات ساخت‌وساز منازل این خانوارها به پایان برسد.

بابایی درباره ورود شهرداری به حوزه تنظیم بازار نیز گفت: شهرداری تهران در حال حاضر در حوزه تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی در حال ورود به یک مسئولیت جدید است و تلاش می‌کند این موضوع را در شش ماه آینده به نتیجه برساند.

وی با اعلام اینکه ایده‌هایی نیز در حوزه‌های آب، انرژی و سلامت از سوی شهرداری تهران مطرح شده است، یادآور شد: این رویکرد می‌تواند تجربه خدمت‌رسانی با سرعت و کیفیت بیشتر به شهروندان را نشان دهد و شاید سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور را ترغیب کند که موضوع تفویض اختیارات به مدیریت شهری را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنند.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: ورود شهرداری به این حوزه‌ها باید در چارچوب قانون و با هماهنگی دولت و مجلس انجام شود. اکنون در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم،اما تجربه مدیریت شهری تهران می‌تواند زمینه را برای تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها فراهم کند.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از اقداماتی که شهرداری تهران انجام داده نیز براساس تبصره‌ها و قوانین بودجه‌های سنواتی بوده و در تمام موارد هماهنگی‌های لازم با دولت صورت گرفته است. از ابتدای امر نیز موافقت رئیس‌جمهور و هیأت دولت برای ورود شهرداری به برخی اقدامات، به‌ویژه در شرایط جنگی گرفته شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط باعث شد مدیریت شهری بیش از گذشته احساس مسئولیت کند و برای کمک به دولت وارد میدان شود. این اقدامات می‌تواند مقدمات تفویض اختیار به مدیریت‌های شهری و حرکت به سمت دولت‌های محلی در سراسر کشور را فراهم کند.