کد خبر: 1381393
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴
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بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد در ۷ استان؛ تهران خنک تر می شود

سازمان هواشناسی یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: طی ۴۸ ساعت آینده در ۷ استان کشور رگبار باران و رعدوبرق رخ می‌دهد و با نفوذ سامانه ناپایدار، دمای هوای تهران نیز تا روز دوشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۴ مهر) در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: فردا (یکشنبه، ۵ مهر) در ارتفاعات مازندران، گلستان و سمنان رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی دور از انتظار نیست.

ضیائیان بیان کرد: روز دوشنبه (۶ مهر) با گذر امواج میانی جو از شمال غرب کشور، در این مناطق بارش باران رخ خواهد داد و برای روز سه‌شنبه (۷ مهر) نیز در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس نیز رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز یکشنبه در شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: امروز (۴ مهر) آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و از بعدازظهر همراه با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای تهران نیز به‌ترتیب ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین امروز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی احتمال گرد و خاک وجود دارد.

کاهش دمای هوا و فعالیت سامانه بارشی جدید در تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: طی روزهای آینده با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور، در مناطق شمالی استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات، ناپایداری‌هایی به شکل افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران نیز گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه (۶ مهر) کاهش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار خواهد بود.

برچسب ها: صادق ضیائیان ، بارش‌ها ، سازمان هواشناسی
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