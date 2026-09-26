جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۴ مهر) در برخی نقاط استانهای گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، وی افزود: فردا (یکشنبه، ۵ مهر) در ارتفاعات مازندران، گلستان و سمنان رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی دور از انتظار نیست.
ضیائیان بیان کرد: روز دوشنبه (۶ مهر) با گذر امواج میانی جو از شمال غرب کشور، در این مناطق بارش باران رخ خواهد داد و برای روز سهشنبه (۷ مهر) نیز در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس نیز رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز یکشنبه در شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، دامنههای جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: امروز (۴ مهر) آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و از بعدازظهر همراه با افزایش باد پیشبینی میشود. بیشینه و کمینه دمای تهران نیز بهترتیب ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی عنوان کرد: همچنین امروز، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی احتمال گرد و خاک وجود دارد.
کاهش دمای هوا و فعالیت سامانه بارشی جدید در تهران
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: طی روزهای آینده با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور، در مناطق شمالی استان تهران، بهویژه ارتفاعات، ناپایداریهایی به شکل افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده پیشبینی میشود و در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران نیز گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه (۶ مهر) کاهش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار خواهد بود.