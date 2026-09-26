کد خبر: 1381392
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:

۲۵۰۰ اتوبوس برای آغاز سال تحصیلی وارد چرخه خدمت‌رسانی شد

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آماده‌سازی و ورود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به چرخه خدمت‌رسانی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با همت و تلاش کارکنان، به‌ویژه در یک ماه گذشته در حوزه‌های فنی و بهره‌برداری تمام تلاش خود را به کار گرفت تا برای آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس را آماده و وارد چرخه خدمت‌رسانی کند.

به گزارش مهر، وی افزود: از ابتدای صبح اول مهرماه، این اتوبوس‌ها برای جابه‌جایی مردم به‌خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان، در سطح شهر تهران به کار گرفته شدند. البته عدد ۲۵۰۰ دستگاه در هفته‌های آینده متغیر خواهد بود و افزایش پیدا می‌کند و تلاش ما این است که این تعداد را به حدود ۳۰۰۰ دستگاه برسانیم.

علیزاده با اشاره به عملکرد دوره ششم مدیریت شهری در حوزه نوسازی ناوگان گفت: طی پنج سال گذشته، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس نیز بهسازی و بازسازی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: حتی در ایام جنگ و در اوج جنگ نیز بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده است.

وی همچنین از نوسازی بیش از ۲۲ خط اتوبوسرانی در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: اتوبوس‌هایی که نوسازی شده‌اند، جایگزین بخشی از اتوبوس‌های قدیمی شدند که بیش از ۱۰ سال در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

علیزاده با قدردانی از حمایت‌های شهردار تهران و شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: به حمدالله با همت و حمایت‌های شهردار و شورای شهر تهران اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان شده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان در منطقه ۱۲ تهران گفت: ما شهرداری منطقه ۱۲ را به عنوان شهرداری منطقه سبز و پایلوت انتخاب کردیم و تمام اتوبوس‌های این منطقه را برقی کردیم. برای نخستین بار این اقدام انجام شد و تلاش ما این است که این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: ان‌شاءالله تا پایان سال در نظر داریم حداقل ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز به ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی‌شده اضافه کنیم.

وی تأکید کرد: اقدام مهمی که در ذهن ماست، این است که از این مسیر کوتاه نیاییم و خسته نشویم و روند نوسازی ناوگان را که تقریباً سالانه ۵۰۰ دستگاه است، با قدرت ادامه دهیم. معتقدم در مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بهترین خدمتی که می‌توانیم به مردم ارائه کنیم، همین نوسازی ناوگان و کاهش سرفاصله حرکت اتوبوس‌هاست.

وی با اشاره به وضعیت خطوط بی‌آرتی اظهار کرد: در خطوط بی‌آرتی، سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها را به حداقل دو دقیقه رسانده‌ایم؛ در حالی که این عدد در گذشته زمانی حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بود و اکنون در برخی خطوط هم به ۱۵ دقیقه رسیده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: ان‌شاءالله با افزایش تعداد اتوبوس‌ها سرفاصله‌ها را باز هم کاهش می دهیم.

برچسب ها: مهدی علیزاده ، اتوبوس ، شرکت واحد اتوبوسرانی
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