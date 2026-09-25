جوان آنلاین: دیروز خیابان‌های تهران میزبان کاروان بزرگی از جان‌فدایان ایران بود، آنها که با موتورسیکلت و برخی نیز با خودرو، راهی خیابان‌های پایتخت شدند تا در رزمایش «۴۰ هزار موتورسوار جان‌فدای تهران» حضور پیدا کنند.

بیش از ۲۰۰ شب بود که موتورسواران و رانندگان خودرو در جای‌جای شهر، پرچم ایران را با خود به خیابان‌ها می‌بردند و حالا، در قراری از پیش تعیین‌شده، قرار بود این حضور در یک مسیر مشخص شکل گسترده‌تری به خود بگیرد.

از میدان امام‌حسین (ع) تا میدان آزادی، هزاران موتور و خودرو به حرکت درآمدند، پرچم‌های سه‌رنگ ایران در باد می‌رقصیدند و خانواده‌ها در کنار یکدیگر در این اجتماع حضور داشتند. خیابان‌های تهران دیروز یکی از قاب‌های متفاوت هفته دفاع مقدس را به خود دید، قابی که در آن صدای هزاران موتور با موج پرچم‌های ایران درهم آمیخته بود.

همراه با پرچم

از همان آغاز صبح، میدان امام‌حسین (ع) و میدان فردوسی رنگ دیگری به خود گرفت. موتورسیکلت‌ها یکی پس از دیگری وارد میدان می‌شدند، پرچم‌های ایران بر فراز آنها به اهتزاز درآمده بود و جمعیت خود را برای آغاز حرکتی آماده می‌کرد که برگزارکنندگان آن را نمادی از وحدت و انسجام مردم ایران می‌دانستند.

صدای موتور‌هایی که در روز‌های عادی بخشی از صدای همیشگی خیابان‌های تهران است، دیروز معنای دیگری داشت. چرخ‌های موتور‌ها که این بار خیابان را طی می‌کردند، برای رسیدن به محل کار، دانشگاه یا مقصدی روزمره به حرکت درنیامده بودند، آنها بخشی از کاروانی شدند که قرار بود از شرق تهران به سوی غرب شهر حرکت کنند و پیامی برسانند. در این میان، پرچم سه‌رنگ ایران، عنصر مشترک این حرکت بود، پر از افتخار، غرور و نشانه‌ای واضح از همبستگی.

مرد و زن، بزرگ و کوچک، در کنار یکدیگر قرار گرفتند. برخی حتی در حاشیه مسیر ایستاده بودند و نظاره‌گر صف‌های طولانی موتورسواران شدند.

تهران دیروز صحنه حضور مردمی بود که آمده بودند تا در هفته دفاع مقدس، یاد شهدا را برای بار دیگر در خیابان‌های پایتخت زنده کنند، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان.

موتور‌هایی با روایت‌های متفاوت

در میان صف موتورسواران، آنچه که بیش از هر چیز به چشم می‌آمد، لبخند‌هایی بود که میان جمعیت حاضر رد و بدل می‌شد و دست‌هایی که برای همراهانشان تکان می‌خورد. زوج‌های جوانی هم آمده بودند، دونفری سوار بر یک موتور، مرد، فرمان را در دست گرفته بود و زن، پرچم ایران را در دست داشت. وقتی که موتور در امتداد مسیر می‌رفت، پرچم سه‌رنگ، هم‌زمان با حرکتشان در باد به اهتزاز درمی‌آمد. پدرانی هم بودند که فرزندانشان را با خود همراه کرده و آنها را ترک موتور نشانده بودند. جوانانی که موتورهایشان را در کنار یکدیگر حرکت می‌دادند و خانواده‌هایی که با هم، به این کاروان آمدند، همه و همه تنها بخشی از این تصویر جان‌فدایی شدند.

هر چند سن‌وسال‌هایشان متفاوت بود، اما در این مسیر، فاصله‌ای میان آنها دیده نمی‌شد، چراکه دوشادوش هم حرکت می‌کردند، همراه با پرچم ایران، بر فراز موتور‌ها و خودروهایشان.

صدای موتور‌ها در خیابان می‌پیچید و صف موتورسواران، آرام و پیوسته مسیر را طی می‌کرد؛ و کنار هم بودن آنها، آن‌هم در روز‌های سخت و پرالتهاب، شگفت‌انگیز بود. جمعیتی که برای بار دیگر با حضوری متفاوت و در امتداد خیابان‌های پایتخت، اتحاد و همبستگی خود را به تصویر کشیدند.

فرمانده در صف جان‌فدا.

اما در میان هزاران موتورسوار حاضر در رزمایش جان‌فدای ایران، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) نیز سوار بر موتور در این کاروان حضور داشت. او درباره رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا با قدردانی از مردم سراسر کشور، به‌ویژه تهران که در ۲۷ شهریورماه، اقتدار و عظمت انسجام ملی را به دشمنان نشان دادند، گفت: «در ادامه آن حرکت عظیم که با حضور بیش از ۳۱۳ هزار نیروی جان‌فدا در تهران برگزار شد، حالا شاهد برگزاری مرحله دوم این رزمایش ملی هستیم.» او ادامه داد: «حضور مردم در ۲۷ شهریورماه بیانگر انسجام ملی و یکپارچگی از همه اقشار، ادیان، سنین و گرایش‌ها بود به‌ویژه حضور مسئولان از جمله ریاست محترم جمهوری در کنار مردم، انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی میان ملت و مسئولان را به رخ جهان کشید.»

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تصریح کرد: «امروز هم شاهد حضور جوانان و نوجوانانی هستیم که در قالب بزرگ‌ترین رزمایش موتورسواران «جان‌فدا»، به یاد و خاطره شهدای دفاع‌های مقدس هشت ساله، ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دفاع در تنگه هرمز، یک بار دیگر به گرد هم آمدند تا اراده ملت ایران را در دفاع جانانه، همه‌جانبه و ایجاد بازدارندگی پایدار مردمی به جهان نشان دهند.»

سردار حسن‌زاده درباره اینکه این حضور چه پیامی به دشمنان دارد، تصریح کرد: «به نمایندگی از همه فرماندهان از جمله سردار سید مجید موسوی، سردار عبداللهی، سردار وحیدی و همه فرماندهان، با افتخار در کنار جان‌فدایان ملت ایران حضور یافته‌ایم و افتخار بزرگی برای ماست که جانمان را فدای ملتمان کنیم.» او خاطرنشان کرد: «این حضور و یکپارچگی، تداوم مقاومت و تاب‌آوری است که در واقع نتیجه اصلی نبرد را مشخص می‌کند، چراکه یاوه‌گویی‌ها و تهدیدات توخالی ترامپ ملعون و دروغگو، نتیجه نبرد را مشخص نخواهد کرد، بلکه این اراده ملت ایران است که به دشمنان تحمیل می‌شود.»

گفتنی است که رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار جان‌فدای ایران، در امتداد رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان (که ۲۷ شهریورماه برگزار شده بود)، شکل گرفت، حرکتی در ادامه برنامه‌های مردمی هفته دفاع مقدس و اجتماعات شبانه روز‌های اخیر. کاروان موتورسواران پس از طی مسیر شرق تا غرب تهران، به‌تدریج از خیابان‌های پایتخت عبور کرد و صف موتور‌ها کوتاه‌تر شد. پرچم‌هایی که در میان حرکت موتورسواران دیده می‌شد، یکی‌یکی از قاب خیابان کنار رفتند و تهران دوباره به جریان معمول خود بازگشت. اما این مردم و این جان‌فدایان، شب‌های دیگر در خیابان‌های دیگر جان‌فدایی خود را فریاد می‌زنند و میدان را ترک نخواهند کرد.