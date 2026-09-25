ناامنی کنونی تنگه هرمز نتیجه بدعهدی امریکاست

وزیر امورخارجه کشورمان، ناامنی کنونی در تنگه هرمز را ‌نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود با همتایان شرکت کننده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از ظهر روز پنج شنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وضعیت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی و نیز هماهنگی‌ها در سطح سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع مسئولانه روسیه در مخالفت با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا و سوء استفاده از سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل تقدیر کرد.

وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این دیدار راجع به تحولات منطقه غرب آسیا متعاقب پیمان‌شکنی چندباره آمریکا و نقض مفاد تفاهم اسلام‌آباد از سوی این کشور تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای روس خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و تفاهم ایران و عمان در مورد برقراری مسیر ایمن برای کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تداوم تلاش‌های میانجیگران در ابلاغ شروط و مولفه‌های ضروری برای بازگشت به روند دیپلماسی قرار داد.

وزیر امورخارجه کشورمان، ناامنی کنونی در تنگه هرمز را ‌نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست و با یادآوری حسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داد، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران می‌باشد.

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید مجدد بر موضع اصولی این کشور در محکوم دانستن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تلاش آمریکا ومتحدانش برای سوء استفاده ابزاری از سازماهای بین‌المللی‌ برای پیشبرد اهداف خود، بر اهمیت پایبندی همه کشورها به حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تأکید کرد.