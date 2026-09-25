کد خبر: 1381353
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
سیاست » اخبار کلی

رد ادعاهای بی‌اساس دولت کلمبیا در رابطه با ایران

فق وزارت امور خارجه ادعاهای بی‌اساس دولت کلمبیا در رابطه با ایران را رد کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه ضمن رد کامل ادعاهای بی‌اساس دولت کلمبیا علیه جمهوری اسلامی ایران، اتهام زنی به بخشی از نیروهای مسلح رسمی ایران را شدیدا محکوم می‌کند.

اقدام دولت کلمبیا در اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران و همزمان اعلام قطع روابط دیپلماتیک که سابقه‌ای بیش از نیم قرن دارد، خلاف اصل احترام متقابل و مغایر با منافع و مصالح دو ملت است. آشکار است که هیچ‌یک از ادعاهای مطرح‌شده توسط دولت کلمبیا برای توجیه این تصمیم، موجه و منطقی نیست و این تصمیم صرفا با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا اتخاذ شده است.

دولت کلمبیا که به گواه اسناد و شواهد غیر قابل انکار به شدت تحت نفوذ کارتل‌های تولید و توزیع مواد مخدر بوده و عملا بخشی از شبکه مخوف تروریسم مواد مخدر (نارکوتروریسم) در قاره آمریکا و فراتر از آن محسوب می‌شود به هیچ عنوان در جایگاهی نیست که در مورد تروریسم و مواد مخدر به دیگران موعظه کند. چنین فرافکنی ریاکارانه‌ای نمی‌تواند رافع مسئولیت‌ بین‌المللی دولت کلمبیا به‌خاطر مشارکت در قاچاق محموله‌های کلان مواد مخدر به اقصی نقاط جهان از جمله به ایران باشد. توقیف محموله ۵۵ کیلویی کوکائین خالص کلمبیایی در تهران در اواخر شهریورماه که مستقیما از سوی شبکه‌ای وابسته به افراد ذینفوذ کلمبیا به ایران قاچاق شده بود، یکی از جدیدترین موارد کشف‌شده جرایم سازمان یافته فراملی منتسب به دولت کلمبیا است. انتظار می‌رفت مراجع ذیربط دولت کلمبیا به جای واکنش عجولانه نسبت به این موضوع، در چارچوب تعهدات حقوقی بین‌المللی خود برای شناسایی عناصر اصلی درگیر در قاچاق این محموله و محموله‌های مشابه به ایران و سایر کشورهای منطقه همکاری می‌کردند.

جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از منافع ملی خود، تدابیر لازم را در قبال این رویکرد ناموجه و خصمانه دولت کلمبیا اتخاذ خواهد کرد.

برچسب ها: کلمبیا ، وزارت امورخارجه ، دیپلمات
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