کد خبر: 1381352
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تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
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لس آنجلس تایمز: ترامپ نفوذ سیاسی خود رادر داخل و خارج از دست داده است

ترامپ یک روزنامه آمریکایی با اشاره به کاهش نفوذ سیاسی دونالد ترامپ، نوشت که نشانه‌های فزاینده‌ای از افول نفوذ ترامپ در عرصه‌های داخلی و خارجی پدیدار شده است.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز نوشت که دونالد ترامپ با کاهش شدید نفوذ سیاسی خود مواجه است. این نفوذ روز به روز در میان اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها، از جمله شمار فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان و رهبران خارجی، رو به کاهش است؛ تا جایی که او به «شخصیتی کارتونی تبدیل شده که مدام در شبکه‌های اجتماعی مطالب طنزآمیزی منتشر می‌کند» یا در برابر دوربین‌هایی که تعدادشان روز به روز کمتر می‌شود، خودنمایی می‌کند.

این روزنامه افزود که هفته گذشته شاهد سلسله شکست‌هایی برای ترامپ بود؛ اما دیپلمات‌ها همزمان با سخنرانی سالیانه او در سازمان ملل سکوت کردند. در همین مدت بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را برای مقابله با تورم ناشی از تعرفه‌های گمرکی او افزایش داد.

این روزنامه به تشدید شورش در عرصه داخلی آمریکا در داخل حزب جمهوری‌خواه اشاره کرده و نوشت که ماریا الویرا سالازار، نماینده ایالت فلوریدا، ترامپ را به افراط در سیاست‌های مهاجرتی و ناامید کردن حامیان لاتین‌تبار متهم کرد. همچنین نامزدهای جمهوری‌خواه مجلس سنا در ایالت‌های آیووا و میشیگان خواستار پایان دادن به جنگ نافرجام او علیه ایران شدند.

رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا که خود جمهوری‌خواه است، در جلسه مجلس به‌ شدت از ترامپ انتقاد کرد و او را به تسلیم در برابر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین متهم نمود. در همین حال، یک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا خواستار تحقیق از دونالد ترامپ جونیور در مورد معاملات تجاری و مراسم عروسی او شد که توسط یک ثروتمند روسی تأمین مالی شده بود.

این روزنامه افزود که آخرین نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش بی‌سابقه محبوبیت ترامپ است؛ نظرسنجی شبکه «سی‌ان‌ان» نشان می‌دهد که دو سوم آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و معتقدند واشنگتن در حال شکست در جنگ علیه ایران است، در حالی که نظرسنجی شبکه «فاکس نیوز» فاش کرد دو سوم رأی‌دهندگان بر این باورند که او وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است.

این روزنامه گزارش داد که رهبران خارجی، اغراق‌های ترامپ را در عرصه بین‌المللی نادیده می‌گیرند و متحدان سنتی در اروپا، کانادا و آسیا به دنبال ایجاد روابط جدید و مستقل از آمریکا هستند که به کشوری «غیرقابل اعتماد» تبدیل شده است؛ به‌ ویژه پس از آنکه واشنگتن نفت ونزوئلا و درآمدهای آن را مصادره کرد و بدین ترتیب از قوانین نظام بین‌المللی حاکم از زمان جنگ جهانی دوم فراتر رفت.

این گزارش با اشاره به دیدار ترامپ از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در کاخ سفید می افزاید که چهار ماه پس از آنکه مطبوعات چین ترامپ را به دلیل جنگ علیه ایران که ذخایر آمریکا را تحلیل برده، «غول لنگان» توصیف کردند، امروز رئیس‌جمهور چین با مردی دیدار می‌کند که «دیگر غول به نظر نمی‌رسد.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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