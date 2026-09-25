جوان آنلاین: آریل کوهن، پژوهشگر صهیونیست مرکز اوراسیا وابسته به شورای آتلانتیک، گفت تلاشها برای عادیسازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، در سازمان ملل «بهکلی پایان یافته است».
کوهن گفت که نتانیاهو در استفاده از تریبون سازمان ملل برای ارتباط با کشورهای عربی و دیگر کشورهای منطقه و تلاش برای بهبود روابط ناکام ماند».
وی افزود: بهنظر میرسد همه تلاشها برای عادیسازی روابط اکنون پایان یافته است؛ زیرا نتانیاهو موضعی خصمانه اتخاذ کرد که نه تنها کشورهای منطقه، بلکه کشورهایی را نیز دربرگرفت که مانند انگلیس و فرانسه تا همین اواخر متحد اسرائیل بودند.
همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو در روز پنجشنبه، هیئتهای ده ها کشور، سالن مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را ترک کردند؛ صحنهای که برای دومین سال پیاپی تکرار شد. تصاویر سالن نشان میداد شمار زیادی از هیئتها پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو جایگاه خود را ترک کردند. این خروج با شعار و اعتراض همراه بود و تصاویر دیگری نیز بخشهای گستردهای از سالن را در زمان سخنرانی او خالی نشان میداد.
نتانیاهو به شدت از فرانسه و بریتانیا به دلیل مواضعشان درباره حمله خشونتبار به نوار غزه انتقاد کرد و گفت: مایه شگفتی است که برخی از کسانی که ما را به استعمار متهم میکنند، در انگلیس و فرانسه هستند. به آنها میگویم بس است؛ دروغ نگویید، شما جهان را استعمار کردهاید.