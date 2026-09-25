آنکارا ضمن رد اتهامات بی اساس نتانیاهو علیه ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید کرد که این اتهامات بی‌اساس بوده و حقیقت کشتارها در غزه را پنهان نمی‌کند.

جوان آنلاین:ترکیه اتهاماتی را که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل علیه این کشور و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور آن مطرح کرده بود، را رد کرده و آن‌ها را «بی‌اساس» خواند.

برهان‌الدین دوران، مدیر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، از انتقاد شدید ترکیه از ادعاهای نتانیاهو خبر داده و آن را «مغایر» با ارزش‌های سازمان ملل توصیف کرد. وی همچنین تأکید کرد که استفاده از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل برای وارد کردن اتهامات علیه ترکیه و اردوغان، با اصول صلح، قانون و گفتگویی که سازمان ملل نماینده آن است، در تضاد می‌باشد.

دوران تأکید کرد که اظهارات نتانیاهو نمی‌تواند «حقیقت کشتارها و فاجعه انسانی در غزه و اقدامات حقوقی بین‌المللی در جریان را پنهان کند.»

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی، به آنکارا و رئیس‌جمهور آن حمله کرده و اردوغان را «مستبد» خوانده و مدعی شده بود که ترکیه به رهبران جنبش حماس پناه داده و «دروغ‌های یهودستیزانه» منتشر می‌کند.

دقایقی پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو، ده‌ها تن از اعضای هیئت‌های کشورهای مختلف سالن را ترک کردند و شماری از نمایندگان نیز علیه او شعار داده و فریاد اعتراض سر دادند.

رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ، از رهبران جهان خواست تا برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، فشارهای بیشتری بر این رژیم وارد کنند. وی از تمامی کشورها خواست تا دولت مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.

تاکید پارلمان ترکیه بر حمایتش از ملت فلسطین

از سوی دیگر نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه گفت: بنیامین ️نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با عجله به نیویورک آمد و طوری رفت که انگار فرار کرده است، اما هر جا که فرار کنند، به خاطر جنایاتی که علیه بشریت مرتکب شده‌اند پاسخگو خواهد بود.

وی تصریح کرد: ️پارلمان ترکیه موثرترین نهاد در سطح جهان در نظارت و محکوم کردن جنایات علیه بشریت انجام شده توسط رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین است.

وی خاطرنشان کرد: ️از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پارلمان به اتفاق آرا ۹ طرح در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی تصویب کرده است و این طرح‌ها به سیاست دولتی تبدیل شده‌اند.

وی یادآور شد: ️ما گروه نمایندگان پارلمانی حامی فلسطین را گسترش خواهیم داد تا به یک پلتفرم بین‌المللی تبدیل شود که بیانگر وجدان بشریت در مواجهه با رژیم اسرائیل باشد.