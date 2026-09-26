برای دیدن معراجیان «به آسمان نگاه کن»

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «خاطرات حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای از شهیدان انقلاب و دفاع مقدس» را دربردارد. این تحقیق ازسوی هادی شیرازی انجام شده و انتشارات شهید کاظمی، آن را به زیور طبع آراسته است. تارنمای طاقچه در نمایاندن موضوع و محتوای این کتاب، اشارت به نکات پیآمده را فروننهاده است:
«کتاب «به آسمان نگاه کن» نوشته هادی شیرازی، به خاطرات شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای از شهیدان انقلاب اسلامی و دفاعمقدس میپردازد. این اثر سعی دارد تا با نثری ساده، مهمترین خاطرات رهبر انقلاب از شهیدان را برای مخاطب روایت و مجسم کند. تاریخ در برهههای مختلف، جریانات گوناگون و متنوعی را در خود جای داده که موجب افتخار ملتهاست. در واقع خداوند در هر بخشی از زمان، نشانهای را برای درس آموزی قرار داده است. ولی در این میان، لحظههایی وجود دارد که به هیچوجه قابل مقایسه با دیگر زمانها نیست و آن تأثیرات اکسیر نگاه الهی است که نقش آفرینان تاریخ انقلاب اسلامی و زمان و مکانها را به اوج و تعالی میرساند. دوران افتخارآمیز دفاعمقدس از این قبیل است، چراکه پرچم اسلام در جهان به اهتزاز درآمد و نوری از شهادت که سالها یا راه بر آن بسته بود یا مسیری دشوار داشت، تبدیل به نعمتی در دسترس شد و آنگاه که مبارزین انقلابی و مسلمان قدم در راه احیای حقیقتها گذاشتند، این فرهنگ به اوج خود رسید و در دلها زنده و تابنده شد. زنده نگهداشتن این فرهنگ، امروز نیز وظیفهای است بر عهده تمام افراد جامعه و کسی از این رسالت مستثنی نیست. این کتاب سعی کرده است تا با بیان خاطرات بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور، رسالت خود را در زنده نگهداشتن آن دوران به انجام برساند. مطالعه این اثر را به تمام علاقهمندان به ادبیات دفاع مقدس، پیشنهاد میکنیم و امید میبریم که مؤثر و آگاهی بخش باشد... کتاب به آسمان نگاه کن در ششفصل تنظیم شده است: مبارزه ادامه دارد، بالوپرهای امام، گلوی بریده را بوسید، به آسمان نگاه کن، راههای آسمان و مجاهد. این اثر از یک مسیر خطی ساده پیروی نمیکند و هر بخش، به گروهی از شهیدان یا نوعی از تجربه زیسته نزدیک میشود. در بخشی از کتاب، خاطراتی از شهید نواب صفوی و تأثیر او بر فضای طلبگی و مبارزه آمده است. در بخشهای دیگر، از شهدای محراب، رزمندگان جنگ، خانوادههای شهدا و شخصیتهایی گفته میشود که حضورشان فقط در میدان نبرد خلاصه نشده است. فضای اثر بیشتر بر خاطره، مشاهده و بازخوانی لحظههایی استوار است که در آنها شهادت فقط یک واقعه نیست بلکه بهصورت یک باور، یک انتخاب و یک نیروی پیشبرنده در زندگی افراد دیده میشود. کتاب به آسمان نگاه کن از این جهت جالبتوجه است که تاریخ را از زاویه برخوردهای نزدیک، یادهای شخصی و توصیفهای جزیی روایت میکند. در نتیجه، خواننده فقط با یک فهرست از رویدادها روبهرو نیست، بلکه با صحنههایی مواجه میشود که در آنها شور مبارزه، داغ فقدان، احترام به شهیدان و نقش آنها در شکلدادن به حافظه جمعی، کنار هم قرار گرفتهاند. همین ویژگی باعث شده است که اثر هم حالوهوای تاریخی داشته باشد و هم رنگوبوی عاطفی و انسانی خود را حفظ کند....»