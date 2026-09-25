آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران شب گذشته در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز قاطعانه این ادعا را که تهران خواهان بمب هستهای است، رد کرد.
رئیس جمهور اسلامی ایران در مصاحبهای اختصاصی با برنامه «گزارش ویژه» فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا بمب هستهای میخواهید یا نه؟»، به برت بایر گفت: به هیچ وجه. به هیچ وجه. رهبر معظم شهید و محترم ما چندین بار اعلام کرده بودند که طبق یک فتوا، این کار نامشروع و غیرقانونی است.
مسعود پزشکیان افزود: خب، آن سلاح، سلاح کشتار جمعی است. ما اعلام کردیم که حاضریم آنها (اورانیوم با غنای بالا) را رقیق کنیم. مسئله مهمی نیست. برای راستیآزمایی آماده ایم.
وی در ارتباط با تفاهم نامه اسلام آباد میان واشنگتن و تهران که ترامپ از آن مانند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد، نیز گفت: ما مشکلی نداریم؛ ما با رئیس جمهور شما به توافق رسیدیم. آن توافق امضا شد و ما بر اساس آن، همچنان مایل و مشتاق به پیشرفتن هستیم.
به گزارش فاکس نیوز، پزشکیان اضافه کرد: بر سر آن چارچوب توافق شد. ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ آن تنگه بدون هیچگونه توجیه یا چارچوب قانونی، باز بود. آنها به ما حمله کردند. آنها رهبر معظم ما، دانشمندان، فرماندهان نظامی و مقامات دولتی ما را ترور و شهید کردند.
رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مشکل اینجاست که آمریکا به جای گفتگو، با بمباران ما و مسدود کردن تمام مسیرها، وارد عرصه (تقابل) می شود. ما آمادهایم. این شیوه رفتار در عرصه جهانی نیست. آن ها نمی توانند ما را تحت فشارها و محاصره قرار داده و دسترسی ما را محدود کنند.
پزشکیان ادامه داد: به دنبال کشتن آمریکایی ها نیستیم؛ چنانکه اقدامات ما (اقداماتی که قابل اثبات هستند)، این را نشان میدهد. این آمریکا است که به دنبال کشتن ایرانیان بوده است. آنچه میدانیم این است که اگر مورد حمله قرار گیریم، باید از خود دفاع کنیم.
مسعود پزشکیان به این رسانه گفت: این وضعیتی است که آمریکا مسبب آن بوده است. ما به مقاومت ادامه خواهیم داد. راههایی خواهیم یافت و حیات کشورمان تداوم خواهد داشت؛ ما پابرجا خواهیم ماند. بله، قطعاً با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم؛ اما برای بقا، از هر سختیای عبور خواهیم کرد و تاب خواهیم آورد. اگر آمریکا تصور میکند که میتواند به اعمال تحریمها علیه ما ادامه دهد، [باید بگویم که] ما کاری به این کارها نداریم و هیچگونه توجهی به انتخابات آمریکا نداریم. اگر دولت کنونی آمریکا بخواهد در چارچوبهای حقوقی بینالمللی به توافقی دست یابد، بسیار خب؛ اگر نه، چه پیش از انتخابات باشد و چه پس از آن، برای ما چه تفاوتی دارد؟
وی سپس خاطرنشان کرد: ما برای دفاع از خود قاطعانه ایستادگی خواهیم کرد. هرگز به دنبال جنگ نبودهایم و به دنبال جنگ هم نیستیم. من عمیقاً معتقدم که انسانها نباید موجب مرگ انسان دیگری شوند؛ اما اسرائیل با اقدامات تحریک آمیز خود، این جنگ را بر ما تحمیل کرده است. این آمریکاست که باید انتخاب کند آیا میخواهد به این وضعیت پایان دهد یا خیر.