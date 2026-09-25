کد خبر: 1381334
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۹
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

7 رئیس جمهور اسلامی ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی با فاکس نیوز اعلام کرد: آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران شب گذشته در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز قاطعانه این ادعا را که تهران خواهان بمب هسته‌ای است، رد کرد.

رئیس جمهور اسلامی ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی با برنامه «گزارش ویژه» فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا بمب هسته‌ای می‌خواهید یا نه؟»، به برت بایر گفت: به هیچ وجه. به هیچ وجه. رهبر معظم شهید و محترم ما چندین بار اعلام کرده بودند که طبق یک فتوا، این کار نامشروع و غیرقانونی است.

مسعود پزشکیان افزود: خب، آن سلاح، سلاح کشتار جمعی است. ما اعلام کردیم که حاضریم آن‌ها (اورانیوم با غنای بالا) را رقیق کنیم. مسئله مهمی نیست. برای راستی‌آزمایی آماده ایم.

وی در ارتباط با تفاهم نامه اسلام آباد میان واشنگتن و تهران که ترامپ از آن مانند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد، نیز گفت: ما مشکلی نداریم؛ ما با رئیس‌ جمهور شما به توافق رسیدیم. آن توافق امضا شد و ما بر اساس آن، همچنان مایل و مشتاق به پیش‌رفتن هستیم.

به گزارش فاکس نیوز، پزشکیان اضافه کرد: بر سر آن چارچوب توافق شد. ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ آن تنگه بدون هیچ‌گونه توجیه یا چارچوب قانونی، باز بود. آن‌ها به ما حمله کردند. آن‌ها رهبر معظم ما، دانشمندان، فرماندهان نظامی و مقامات دولتی ما را ترور و شهید کردند.

رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مشکل اینجاست که آمریکا به‌ جای گفتگو، با بمباران ما و مسدود کردن تمام مسیرها، وارد عرصه (تقابل) می‌ شود. ما آماده‌ایم. این شیوه رفتار در عرصه جهانی نیست. آن‌ ها نمی‌ توانند ما را تحت فشارها و محاصره‌ قرار داده و دسترسی ما را محدود کنند.

پزشکیان ادامه داد: به دنبال کشتن آمریکایی‌ ها نیستیم؛ چنان‌که اقدامات ما (اقداماتی که قابل اثبات هستند)، این را نشان می‌دهد. این آمریکا است که به دنبال کشتن ایرانیان بوده است. آنچه می‌دانیم این است که اگر مورد حمله قرار گیریم، باید از خود دفاع کنیم.

مسعود پزشکیان به این رسانه گفت: این وضعیتی است که آمریکا مسبب آن بوده است. ما به مقاومت ادامه خواهیم داد. راه‌هایی خواهیم یافت و حیات کشورمان تداوم خواهد داشت؛ ما پابرجا خواهیم ماند. بله، قطعاً با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم؛ اما برای بقا، از هر سختی‌ای عبور خواهیم کرد و تاب خواهیم آورد. اگر آمریکا تصور می‌کند که می‌تواند به اعمال تحریم‌ها علیه ما ادامه دهد، [باید بگویم که] ما کاری به این کارها نداریم و هیچ‌گونه توجهی به انتخابات آمریکا نداریم. اگر دولت کنونی آمریکا بخواهد در چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی به توافقی دست یابد، بسیار خب؛ اگر نه، چه پیش از انتخابات باشد و چه پس از آن، برای ما چه تفاوتی دارد؟

وی سپس خاطرنشان کرد: ما برای دفاع از خود قاطعانه ایستادگی خواهیم کرد. هرگز به دنبال جنگ نبوده‌ایم و به دنبال جنگ هم نیستیم. من عمیقاً معتقدم که انسان‌ها نباید موجب مرگ انسان دیگری شوند؛ اما اسرائیل با اقدامات تحریک آمیز خود، این جنگ را بر ما تحمیل کرده است. این آمریکاست که باید انتخاب کند آیا می‌خواهد به این وضعیت پایان دهد یا خیر.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، امریکا ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تناقضات دعوت به وحدت!

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

قتل شوهر با سیانور

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

تسلیم‌بشو نیستیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

کشور مهیای پاییز پرباران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار