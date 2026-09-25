جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: مهمترین هشدار صادرشده امروز (جمعه، ۳ مهر) مربوط به تشدید سرعت باد در شرق کشور است. ساکنان و مسافران مناطق هیرمند، نیمروز، زابل، هامون، زهک و نهبندان باید طی روزهای شنبه (۴ مهر) و یکشنبه (۵ مهر) آمادگی مواجهه با گردوخاک غلیظ و حتی احتمال وقوع طوفان گردوخاک را داشته باشند.
وی افزود: در محورهای زاهدان به زابل و زابل به نهبندان در خراسان جنوبی، لازم است با بیشترین احتیاط تردد شود و رعایت نکات بهداشتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به بازگشت مسافران در پایان تعطیلات تابستانی بیان کرد: بسیاری از مسافران امروز از مناطق شمالی کشور به محل سکونت خود بازمیگردند، بنابراین در هنگام تردد در برخی محورهای کوهستانی شمال باید توجه داشته باشند که احتمال مواجهه با بارشهای شدید وجود دارد و لازم است با احتیاط تردد کنند.
وی یادآور شد: بر اساس پیشبینیها، شدت رگبارهای باران در مناطقی مانند رستمآباد، دیلمان، ملکوت، مازیبن، جواهردشت، گیاور، ارزنپشته، آغوزهال، تماشاکوه، کلاردشت، مرزنآباد، پلسفید، سوادکوه، آلاپشت و کیاسر نسبت به سایر مناطق بیشتر خواهد بود.
اصغری درباره روند دمای هوا نیز گفت: طی دو تا سه روز آینده از شدت گرمای غیرمتعارف هفته گذشته کاسته خواهد شد و بر اساس الگوی نقشههای هواشناسی، بیشترین کاهش نسبی دما در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در تهران نیز بهویژه از فردا (شنبه، ۴ مهر) کاهش دما محسوس خواهد بود و حداکثر دمای پایتخت در روز دوشنبه (۶ مهر) به ۳۱ درجه سانتیگراد میرسد.