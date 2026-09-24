جوان آنلاین: هفته هشتم لیگ برتر فوتبال پنجشنبه ۱۶ مهرماه آغاز می‌شود و تراکتور تبریز و استقلال در این روز به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش تسنیم، این دو تیم قرار است ۴ روز پس از این مسابقه یعنی ۲۰ مهرماه در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا مقابل حریفان خود قرار بگیرند. با توجه به حذف زودهنگام تیم امید از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صحبت‌هایی مبنی بر اینکه این بازی یک روز زودتر در تاریخ ۱۵ مهرماه برگزار شود، مطرح شده است. گفته می‌شود استقلال به دنبال برگزاری یک روز زودتر بازی است و باید دید که آیا تراکتوری‌ها با این پیشنهاد موافقت می‌کنند یا نه.

حجت‌الله بهمنی، سخنگوی سازمان لیگ درباره این موضوع گفت: با توجه به اینکه استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در مسابقات لیگ نخبگان آسیا هستند و برای دیدار‌هایی که میزبان هستند هم باید به خارج از کشور بروند، کمیته مسابقات سازمان لیگ حاضر است با این دو تیم همکاری کند و بازی یک روز زودتر برگزار شود. با این وجود باید هر دو باشگاه درخواست رسمی به سازمان لیگ بدهند و سپس تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد.