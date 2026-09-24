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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بحران آبی رژیم صهیونیستی در پی تخریب زیرساخت‌های غزه

3 رسانه انگلیسی گزارش داد، در پی تخریب گسترده زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، حجم عظیمی از فاضلاب تصفیه‌نشده به دریای مدیترانه سرازیر شده و با گسترده‌سازی بی‌سابقه جلبک‌ها، بخش قابل توجهی از آب‌شیرین‌کن‌های این رژیم را از کار انداخته است؛ بحرانی که کارشناسان آن را نتیجه مستقیم ویرانگری جنایتکارانه صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین می‌دانند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش روزنامه گاردین انگلیس، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از بحران کم‌آبی گسترده در سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند که در پی تخریب زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب نوار غزه توسط ارتش این رژیم به وجود آمده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش این روزنامه انگلیسی، گسترش بی‌سابقه رویش جلبک‌های میکروسکوپی به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر در سواحل مدیترانه، فیلتر‌های پنج مرکز از شش مرکز اصلی آب‌شیرین‌کن رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و این مراکز برای چندین روز تعطیل شده و از آن زمان با کاهش شدید ظرفیت فعالیت می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که پس از نزدیک به سه سال جنگ و تجاوز، پیامد‌های زیست‌محیطی تخریب زیرساخت‌های غزه اکنون دامن‌گیر خود رژیم صهیونیستی شده است. «جک گیلرون»، استاد بازنشسته و کارشناس آب‌شیرین‌کن در دانشگاه بن‌گوریون، در این باره می‌گوید: «تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده از غزه به دریا، خطرات را برای زیرساخت‌های تولید آب رژیم صهیونیستی در سواحل جنوبی مدیترانه افزایش می‌دهد.»

بر اساس گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های رژیم صهیونیستی ۹۰ درصد از زیرساخت‌های آب و بهداشت غزه را نابود کرده است. حملات مستقیم به چاه‌ها، خطوط انتقال، مخازن و واحد‌های آب‌شیرین‌کن انجام شده است.

«عمر شتات»، معاون مدیر اجرایی حوزه آب شهرداری‌های ساحلی غزه، اعلام کرد که هر پنج تصفیه‌خانه فاضلاب این منطقه از کار افتاده و روزانه حدود ۴۵ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه‌نشده به دریای مدیترانه می‌ریزد. علاوه بر این، حدود ۱۵ هزار مترمکعب شیرابه زباله تصفیه‌نشده در روز از چاله‌های جذبی به آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند.

وی این وضعیت را «فاجعه‌بار از نظر زیست‌محیطی و بهداشت عمومی» توصیف کرد و افزود: «دریا به شدت آلوده شده و اولین قربانیان، ساکنان غزه و آوارگان هستند، زیرا در تماس مستقیم با بالاترین غلظت فاضلاب قرار دارند.»

«پت گریفیث»، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه، هشدار داد که با آغاز فصل زمستان، وضعیت بدتر خواهد شد. وی گفت: «فلسطینی‌ها در میان فاضلاب زندگی می‌کنند؛ جایی که غذا می‌خورند، آب می‌نوشند و راه می‌روند، همه‌جا فاضلاب است.»

«شیماء الکاتری»، یکی از آوارگان ۳۷ ساله در المواسی، می‌گوید: «هیچ جایی برای دفع آب حاصل از شستن ظرف‌ها و لباس‌ها نداریم. مجبوریم آن را در خیابان رها کنیم که باعث تشکیل آب‌های راکد می‌شود. سپس جلبک و پشه در اطراف آنها پخش می‌شود و خیابان‌ها کثیف می‌شوند. ما از بوی تعفن، پشه در شب و مگس در روز و همچنین جوندگان رنج می‌بریم.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که موش‌ها ماه‌ها است در بخش‌هایی از غزه تکثیر شده و آلودگی ایجاد کرده‌اند و در میان فاضلاب خام و انبوه زباله‌های اردوگاه‌های آوارگان پرجمعیت رشد می‌کنند. جوامع صهیونیستی نزدیک مرز غزه نیز با هجوم بی‌سابقه موش‌ها به خانه‌ها و باغ‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

«نداء مجدلانی»، مدیر بخش فلسطین در سازمان «اکوپیس میدل ایست» تأکید کرد: «پیامد‌های جنگ در مرز‌ها متوقف نمی‌شود. ما شاهد افزایش هپاتیت آ در غزه هستیم. معتقدم که در آستانه یک فاجعه هستیم و شیوع جدی در غزه لزوماً در مرز‌های غزه باقی نخواهد ماند.»

به نوشته گاردین، در سرزمین‌های اشغالی، مقامات از مردم می‌خواهند تا زمان بازیابی کامل سیستم، از آب «به‌طور منطقی» استفاده کنند. منابع آب در جنوب کاهش یافته و کشاورزان دستور توقف آبیاری را دریافت کرده‌اند که به گفته اقتصاددانان، قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد.

برچسب ها: بحران آبی ، رژِیم صهیونیستی ، غزه
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