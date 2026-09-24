هر گرم طلا وارد کانال ۲۴ میلیون تومانی شد

معامله‌گران بازار طلا، امروز (پنجشنبه، دوم مهرماه) هر گرم طلای ۱۸ عیار را به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله کردند که انواع قیمت سکه و طلا روند افزایشی داشت.

جوان آنلاین: اتحادیه طلا امروز نرخ هر اونس طلا را ۴۲۵۵ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۲ میلیون و ۲۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز، سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۲۲ میلیون تومان و ربع سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

سکه گرمی امروز نیز در کانال ۳۳ میلیون تومان معامله شد.

نوسان انواع نرخ ارز مبادله‌ای

امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت فروش حواله دلار ۱۷۰ هزار و ۶۲۶ تومان و حواله یورو ۱۹۴ هزار و ۴۰۵ تومان بود.

همچنین درهم امارات ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان، یوان چین ۲۵ هزار و ۴۳۱ تومان و روبل روسیه ۲ هزار و ۲۱ تومان اعلام شد.