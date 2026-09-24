سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه قصد دارد که تغییرات جدی را نسبت به دوران دیدیه دشان در ترکیب تیم ملی فوتبال فرانسه به وجود آورد.

جوان آنلاین: زین‌الدین زیدان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه بعد از دیدیه دشان شده است.

روزنامه اکیپ فرانسه اعلام کرد که زیدان می‌خواهد تغییرات زیادی در تیم ملی فرانسه نسبت به دوران دیدیه دشان ایجاد کند.

زین‌الدین زیدان در نخستین جلسات تمرینی خود برای آماده‌سازی تیم ملی فرانسه جهت دیدار مقابل ترکیه در لیگ ملت‌های اروپا، چندین تغییر در پست بازیکنان ایجاد کرده است.

برخی از این تغییرات زیدان در نیمکت فرانسه از نگاه اکیپ عبارت‌اند از:

- تروویه، مدافع کناری بورنموث، در حال حاضر گزینه اصلی زیدان برای حضور در ترکیب مقابل ترکیه است.

- جاکیه از لیورپول نیز به دلیل عملکردی که در این تیم داشته، قرار است در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

- در خط میانی، کونه به‌عنوان هافبک دفاعی و ربیو در کنار او بازی خواهند کرد.

- رایان شرکی بازیکن شماره ۱۰ فرانسه خواهد بود؛ زیدان به توانایی‌های او بسیار علاقه‌مند است و این علاقه تنها به امروز مربوط نمی‌شود، بلکه چند سال است که عملکرد او را زیر نظر دارد.

- مایکل اولیسه در سمت راست خط حمله بازی خواهد کرد؛ همان پستی که در بایرن مونیخ در آن به میدان می‌رود، نه پست شماره ۱۰ که دشان گاهی برای او در نظر می‌گرفت.

- کیلیان‌ام‌باپه مهاجم نوک نخواهد بود، بلکه در سمت چپ خط حمله بازی می‌کند و در جریان مسابقه با حرکت به داخل، وارد مناطق مرکزی زمین خواهد شد.

- عثمان دمبله مهاجم کاذب تیم زیدان خواهد بود؛ مشابه نقشی که لوئیس انریکه در پاری‌سن‌ژرمن برای دمبله در نظر می‌گرفت.