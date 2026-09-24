۷ دلیل هراس ترامپ از جنگ مستقیم با یمن/ سناریوی تکراری خیانت به اعراب

عطوان با بررسی دلایل عدم ورود ترامپ به جنگ مستقیم با یمن گفت خیانت آمریکا به اعراب یک سناریوی تکراری است.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات مربوط به درگیری میان عربستان و یمن اختصاص داده و نوشت: ما از عقب نشینی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از وعده‌های خود به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی درباره درخواست وی جهت مداخله مستقیم واشنگتن در یمن و انجام حملات شدید علیه جنبش انصارالله در تلافی حملات این جنبش به تاسیسات و پالایشگاه‌های نفتی آرامکو و سایر تاسیسات حیاتی عربستان در چهار شهر بزرگ جیزان، نجران، خمیس مشیط و ابها، تعجب نکردیم.

سریال تکراری تهدید و عقب‌نشینی‌های ترامپ

عطوان با اشاره به عملیات‌های قهرمانانه رزمندگان یمنی و همچنین سرنگونی یک جنگنده اف ۱۵ و نیز حملات موشکی یمنی‌ها به ریاض، پایتخت عربستان، تاکید کرد: چند روز قبل شبکه ان‌بی‌سی نیوز، با استناد به مصاحبه‌هایی با مقامات نظامی آمریکا در پنتاگون، گزارش داد که ترامپ به فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) دستور داد تا یک طرح نظامی برای مداخله در یمن، از جمله بمباران اماکن استراتژیک در صنعا، حدیده و صعده، تهیه کند.

این نویسنده فلسطینی افزود: «برد کوپر» فرمانده سنتکام این دستورات را اجرا کرد و پرونده‌ای را به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ارائه داد که در آن طرح‌هایی که قرار بود در پاسخ به درخواست ترامپ در یمن اجرا شوند و نیز زمان حملات و کشتی‌ها و ناو‌های هواپیمابر مورد استفاده در آنها مشخص شده بود.

در ادامه این مقاله آمده است که ترامپ طبق معمول از اجرای این تهدید هم عقب نشینی و ادعا کرد که با انصارالله در تماس است و از آنها تعهد گرفته که کشتی‌های جنگی آمریکایی را هدف قرار ندهند. اما حقیقت کاملاً متفاوت است و آتش بس میان آمریکا و انصارالله در زمانی حاصل شد که یمنی‌ها هنگام محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از نوار غزه، خسارات فزاینده‌ای به ناو‌های هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا وارد کردند.

سردبیر روزنامه رای الیوم تصریح کرد: موشک‌های نیرو‌های مسلح یمن در آن زمان با دقت و قدرت خود، آمریکایی‌ها را شگفت‌زده کردند و در ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ در دریای سرخ به دو ناو هواپیمابر، یو اس اس هری اس. ترومن و یو اس اس کارل وینسون، آسیب رساندند.

۷ دلیل هراس آمریکایی‌ها از ورود به جنگ مستقیم با یمن

عبدالباری عطوان خاطرنشان کرد که دلایل واقعی عقب نشینی ترامپ از حملات خود علیه انصارالله را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

-اول: در میان مقامات نظامی آمریکا در مورد مداخله مستقیم در یمن اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تعداد مخالفان بسیار بیشتر از موافقان است و آنها با گشودن جبهه جدید در منطقه در بحبوحه تشدید تنش‌ها، عدم موفقیت آمریکا در تسلیم کردن ایران و همچنین ناتوانی واشنگتن در سیطره بر تنگه هرمز، به شدت مخالفند.

-دوم: کمبود شدید ذخایر سلاح‌های ایالات متحده، به ویژه موشک‌های رهگیر، نشان دهنده ضعف قابل توجهی برای ارتش این کشور است. گشودن جبهه جدیدی در دریای سرخ در این شرایط می‌تواند منجر به عواقب فاجعه‌باری شود.

-سوم: جنبش انصارالله یمن دارای موشک‌های ضد کشتی و ضد هوایی بسیار پیشرفته است و گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که یمنی‌ها همچنین سلاح‌های پیچیده و مخفی دارند که می‌تواند برای رهبری نظامی ایالات متحده غافلگیرکننده باشد.

-چهارم: نقض آتش بس با یمن توسط آمریکا، این مجوز را به انصارالله می‌دهد که تمام منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده و موشک باران اهداف حیاتی در عمق فلسطین اشغالی مانند حیفا، یافا و ایلات را از سر بگیرد.

-پنجم: هرگونه حمله آمریکا به صنعا، حدیده و دیگر شهر‌های یمن، ناوبری در تنگه باب المندب را به خطر می‌اندازد و به طور بالقوه منجر به بسته شدن کامل آن و ایجاد یک گلوگاه اقتصادی جهانی، پس از بسته شدن مؤثر تنگه هرمز توسط ایران، خواهد شد.

-ششم: بعید نیست که رهبری نظامی آمریکا در واشنگتن بخواهد ترامپ و بی‌ملاحظگی پرهزینه او را مهار کند و از کشیده شدن به یک جنگ جدید جلوگیری کند، زیرا شکست ترامپ و حزب جمهوری‌خواه او در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو در ۵۰ روز آینده و از دست دادن اکثریت در کنگره، تقریباً قطعی است.

-هفتم: دولت آمریکا اکنون تمایل دارد حداقل به شکل پنهانی شکست خود در منطقه را بپذیرد، به طور کامل از منطقه خارج شود و به حضور نظامی (پایگاه‌های) خود در آنجا پایان دهد.

خیانت ترامپ به متحدان عرب خود یک سناریوی عادی و تکراری است

در ادامه این مقاله آمده است: خیانت ترامپ به متحدان عرب خود، به ویژه عربستان سعودی و سایر کشور‌های خلیج فارس، به یک ویژگی عادی و تعیین‌کننده سیاست‌های او تبدیل شده است. برای او، این کشور‌ها صرفاً مراکز مالی مناسبی برای اخاذی جهت نجات اقتصاد آمریکا و کاهش بدهی هستند که از چهل تریلیون دلار فراتر رفته است.

عطوان تصریح کرد: ترامپ مطمئنا حاضر نیست حتی یک سرباز آمریکایی را برای دفاع از این کشور‌ها قربانی کند و هدف نهایی او سیطره کامل بر نفت این کشورهاست؛ همانند کاری که در ونزوئلا انجام داد.

این نویسنده فلسطینی تاکید کرد که آمریکا تاکنون سه جنگ در منطقه به راه انداخته است: جنگ اول در افغانستان، جنگ دوم در عراق و جنگ سوم در ایران. تنها دو جنگ اول هشت تریلیون دلار برای خزانه‌داری آمریکا هزینه داشته، بیش از ۱۵۰۰۰ سرباز کشته شده‌اند و ۱.۲۵ میلیون نفر دیگر نیز با جراحات پیچیده مجروح شده‌اند.

در پایان این مقاله تاکید شده است: فقط خدا می‌داند که جنگ اخیر آمریکا علیه ایران از نظر نظامی، مالی و سیاسی چقدر برای آمریکایی‌ها هزینه خواهد داشت. نشانه‌های اولیه همگی حاکی از شکست پرهزینه آمریکا در همه جبهه‌هاست و زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.