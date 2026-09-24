جوان آنلاین: بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات تجاری «کپلر» (Kpler)، حدود ۹۰۰ هزار تن سوخت جت طی ماه‌های آینده از آسیا به اروپا ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جورج شاو، تحلیلگر ارشد بازار فرآورده‌های نفتی «کپلر» اظهار کرد این محموله‌ها خطر کمبود سوخت را کاهش می‌دهند، اما قیمت‌ها احتمالا همچنان بالا خواهند ماند به‌ویژه از آنجا که این سوخت ارتباط نزدیکی با بازار دیزل دارد و بازار دیزل نیز با محدودیت بیشتر عرضه و قیمت‌های بی‌سابقه مواجه است.

بر اساس شاخص قیمت سوخت انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، قیمت سوخت جت در اروپا هفته گذشته به ۲۰۷.۵۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت در میان مناطق مختلف و ۲۷.۸ درصد بیشتر از میانگین ماه قبل اروپا بود. این رقم، ارزیابی قیمت پالایشگاهی در سطح منطقه است و لزوما نشان‌دهنده قیمتی نیست که خطوط هوایی به‌طور مستقیم پرداخت می‌کنند.

افزایش قیمت نفت خام و بیشتر شدن حاشیه سود پالایشگاه‌ها از عوامل گران‌تر شدن سوخت جت بوده‌اند. اروپا به‌دلیل وابستگی شدید به واردات سوخت جت از خاورمیانه، در برابر اختلال در تولید و مسیر‌های حمل‌ونقل آسیب‌پذیرتر است و از زمان تجاوز نظامی آمریکا به ایران، واردات خود را از کره جنوبی، نیجریه و آمریکا افزایش داده است.

داده‌های ماهانه جدید «کپلر» نشان می‌دهد واردات سوخت جت اروپا در سپتامبر به‌طور متوسط حدود ۶۷۲ هزار بشکه در روز بوده است، این رقم شامل جابه‌جایی سوخت میان بازار‌های اروپایی نیز می‌شود. کره جنوبی، نیجریه و آمریکا در مجموع، حدود ۶۰ درصد از کل واردات را تامین کرده‌اند. از آنجا که سپتامبر هنوز به پایان نرسیده، این آمار مربوط به محموله‌هایی است که تا زمان ارائه داده‌ها وارد شده بودند و رقم نهایی کل ماه را نشان نمی‌دهد.

بر اساس داده‌های شرکت «کپلر»، کره جنوبی به یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان سوخت جت اروپا تبدیل شده است. بین جولای تا سپتامبر، حدود یک میلیون و ۳۱۰ هزار تن سوخت جت از منطقه آسیا-اقیانوسیه به اروپا منتقل شد که حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن، معادل نزدیک به ۸۷ درصد، از کره جنوبی تامین شده است.

با این حال، تامین کافی سوخت در سطح یک کشور لزوما به معنای دسترسی همه فرودگاه‌ها به سوخت نیست. شرکت داده و تحلیل هوانوردی «سیریوم» هشدار داد در صورت اختلال دوباره در تحویل سوخت، فرودگاه‌های کوچک، نخستین مراکزی خواهند بود که با کمبود مواجه می‌شوند. این فرودگاه‌ها معمولا تامین‌کنندگان کمتر، ظرفیت ذخیره‌سازی پایین‌تر و مسیر‌های جایگزین محدودتری دارند.

این مشکل در ماه آوریل در فرودگاه «بریندیسی» ایتالیا نیز مشاهده شد که به‌دلیل کمبود در تحویل سوخت از سوی تامین‌کننده محلی، هواپیما‌های تجاری دیگر نمی‌توانستند به‌طور عادی سوخت‌گیری کنند. در همان هفته، ۶ فرودگاه دیگر ایتالیا نیز سوخت را سهمیه‌بندی کردند.

یورونیوز گزارش کرد، شاو می‌گوید بازگشت ظرفیت بیشتر پالایشگاهی و افزایش دوباره جریان سوخت هواپیما از مسیر تنگه هرمز برای کاهش قابل‌توجه فشار بر بازار سوخت جت و دیزل ضروری است.