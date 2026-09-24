استقبال پاییزی از بازار سرمایه

بازار سرمایه پس از چهار روز افت متوالی، با حمایت از سهام بنیادی و فروکش کردن فشار فروش، در پایان هفته به مدار صعود بازگشت و نشان داد روند نزولی هفته پایانی شهریور، یک استراحت طبیعی در مسیر رشد بوده است.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در چهار روز نخست هفته پایانی شهریور آن هم پس از چند هفته رکورد زنی، روند نزولی داشت و حتی تا ۷.۱ میلیون واحد عقب نشست، اما این تمام ماجرای بورس نبود؛ ریزش‌ها به گونه‌ای رقم خورد که شاخص هم وزن نیز از رکورد ۲ میلیون واحدی خود به تدریج عقب نشینی کرد و نشان داد که فشار فروش بر بازار تنها به نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نیست.

به گزارش ایرنا، اگرچه شدت ریزش در ۲ روز ابتدایی هفته بیشتر بود و در ادامه هفته از فشار فروش کاسته شد، اما بازار همچنان تحت تاثیر افزایش عرضه، شناسایی سود از سوی برخی معامله گران و ابهام‌های اقتصادی و سیاسی قرار داشت و موضوعاتی مانند تغییرات مرتبط با نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی و پالایشی و ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی بودند که بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشتند.

با وجود این روند نزولی، روز چهارشنبه ورق برگشت و شاخص کل با رشد ۸۹ هزار واحدی به کانال ۷.۲ میلیون واحد بازگشت و شاخص هم‌وزن نیز صعودی شد به طوری که با سبزپوشی ۷۵ درصد نماد‌ها بازار به تعطیلات آخر هفته.

آغاز هفته با عقبگرد شاخص کل

شاخص کل بورس تهران در نخستین روز هفته ۱۰۸ هزار واحد منفی شد و به سطح هفت میلیون و ۴۴۹ هزار واحد برگشت. شاخص هم وزن نیز ۲۹ هزار واحد نزولی شد و در سطح یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد ایستاد.

این روند در دومین روز معاملاتی هفته نیز با شدت بیشتری تکرار شد به طوری که موج گسترده فروش، افت ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی بازار را رقم زد و این بار شاخص کل تا سطح هفت میلیون و ۲۹۱ هزار واحد رسید عقب نشینی کرد.

سیگنال فروش فروکش کرد، اما شاخص منفی ماند

در میانه هفته با وجود آنکه معامله گران بورس تلاش کردند تا از شدت ریزش بکاهند، اما باز هم بازار به عقبگرد خود ادامه داد و در نهایت با افت ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی به هفت میلیون و ۲۸۰ هزار واحد تن داد؛ در این روز نوسانان بازار محدودتر از دو روز گذشته بود و فعالان بازار سرمایه بازگشت تقاضا در بخش‌هایی از بازار را شناسایی کردند.

با وجود بهبود شرایط بازار در روز دوشنبه - ۳۰ شهریور - روز سه شنبه، بورس باز هم ترجیح داد از رکورد‌های هفته‌های قبل فاصله بگیرد و در نهایت با ۱۱۲ هزار واحد کاهش در سطح هفت میلیون و ۱۶۷ هزار واحد قرار گرفت تا چهارمین روز متوالی افت نماگر بازار را در این هفته به ثبت برساند.

پایان چهار روز ریزش بورس در پایان هفته

در نخستین روز فصل پاییز، بازار توانست پس از چهار روز ریزش متوالی بورس، نفس بکشد و از صف فروش کاسته شود به طوری که در نهایت شاخص کل با رشد ۸۹ هزار واحدی به سطح هفت میلیون و ۲۵۶ هزار واحد بازگشت و سهامداران را راضی از بهبود شرایط به تعطیلات آخر هفته فرستاد.

به این ترتیب ارزش بازار سرمایه در پایان هفته به ۲۱ هزار همت رسید و با ۷۵ درصد سبز پوشی و بازگشت تقاضای خرید پرونده هفته را بست.

ورود بیش از ۹۰ همت نقدینگی حقیقی به بازار از ابتدای امسال

بهناز اکبرپور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تشریح روند صعودی بورس از ابتدای امسال گفت:: از ابتدای بازگشایی بازار سرمایه در سال جاری تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شده و میانگین معاملات روزانه به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این حجم از ورود نقدینگی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران فقط به دنبال خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نبوده‌اند بلکه با وجود رشد قیمت‌ها، سودآوری آینده برخی شرکت‌ها همچنان جذاب و ارزنده ارزیابی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تحولات معاملات در هفته اخیر توضیح داد: بازار پس از یک دوره رشد پرقدرت، وارد فاز استراحت و اصلاح زمانی شد که رفتاری طبیعی محسوب می‌شود. در حال حاضر شاخص کل در محدوده هفت میلیون و ۲۶۵ هزار واحد قرار دارد و در صورت اصلاح بیشتر، محدوده‌های هفت میلیون تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد حمایت‌های مهم تکنیکالی بازار به شمار می‌روند.

وی خاطر نشان کرد: نکته مثبت معاملات روز‌های منفی اخیر، ورود خریداران عمده و حقوقی برای جمع‌آوری فروش‌ها بود که نشان می‌دهد این رفتار بیشتر شبیه یک استراحت کوتاه‌مدت است و نمی‌توان آن را شروع یک روند نزولی طولانی ارزیابی کرد.

وی در عین حال عواملی مانند قدرت خریداران، حجم معاملات و ارزش معاملات در محدوده کنونی شاخص کل را در آینده بازار تعیین‌کننده دانست و تاکید کرد: اگر شاخص کل از سقف تاریخی ۷ میلیون ۶۴۸ هزار واحد عبور کند، می‌توان به روند بهتری امیدوار بود.

اکبرپور در عین عال به عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار نیز اشاره کرد و گفت: نرخ ارز و نرخ تسعیر حواله ارزی برای شرکت‌های صادراتی، بانک‌ها و بیمه‌ها اهمیت بالایی دارد، زیرا این نرخ در محدوده ۱۶۷ هزار تومان قرار دارد و در صورت کاهش فاصله نرخ دلار حواله و بازار آزاد، از سودآوری این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

وی ارزش دلاری بازار سرمایه را حدود ۱۰۲ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: این در حالیست که پارسال در همین دوره، این شاخص حدود ۹۰ میلیارد دلار بود.

این کارشناس بازار سرمایه اثر تحولات سیاسی را بر عملکرد بورس رد نکرد و گفت: در کنار تحولات دیپلماتیک و نشست‌های بین‌المللی، انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در شهریورماه و همچنین گزارش‌های فصلی تابستان در اواخر مهرماه، نقشه راه روشنی از وضعیت سودآوری صنایع مختلف ترسیم می‌شود که جهت‌گیری بعدی بازار و اینکه کدامیک از صنایع عملکرد بهتری داشتند را تعیین خواهد کرد.